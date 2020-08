Berikut daftar nama peserta yang lulus SBMPTN di Kampus UPI Bag.2

TRIBUNJABAR.ID,- Berkaitan dengan upaya kami agar Calon Mahasiswa dapat sesegera mungkin melakukan Registrasi Administrasi dan Akademik, dimohon dengan sangat agar Tribun Jabar dapat pula membantu UPI untuk menyampaikan informasi kepada khalayak bahwa "Calon Mahasiswa UPI Jalur SBMPTN 2020 diharapkan segera melakukan registrasi melalui laman pmb.upi.edu"

Berikut daftar nama peserta yang lulus SBMPTN di Kampus UPI .

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3341344 - LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120122150654 NOLA

2 120141250083 IRSYAD KHAIRAN

3 120311070292 MUCHAMAD DANI ANDREAN

4 120311310405 WANDA TRI OXTAVIYANI

5 120311330097 SHABRINA DWI NURCAHYANI

6 120311330930 MUHAMMAD WILDAN MUJTABA

7 120311410162 SALSABILILAH NAS.

8 120312030364 JANUAR IBNU SYAFI

9 120312030490 AFIFAH AYU MARDANI

10 120312090007 GALIH RAGO

11 120312170480 MEYER MATTHEW SAHALA

12 120321190506 ANGGARA PRAWIRA GUNAWAN

13 120321670266 PUPUT NOVATIANA

14 120321710217 MARTINO FAJAR NUGROHO

15 120323010766 PERMATA SARI DIAH ZUHARIYAH

16 120323050230 DAFFA MUHAMMAD DZAKIY

17 120323070064 RIVAN IQBAL FADILLAH

18 120323110812 HEKSALIA ALMARATUS SHOLIHAH

19 120323171559 NURUL FITRIA

20 120323210158 MUHAMMAD COKTOH WIYADI

21 120323230315 RADEN APRILIA JUMIATI

22 120323230344 ANDREAN ALDI PRATAMA

23 120323430866 ENDAH WULANJANI SIMATUPANG

24 120323490347 YASMIN SRI DEWI FARZANA

25 120323511574 MUHAMMAD HANIF MULTAZAM

26 120323531317 ANNISA ISTIQOMAH

27 120323590419 MUHAMMAD RIFQO FAQIH

28 120323610576 MUHAMMAD FAKHRI MUJAHIDUL ISLAMI MUHYIDDIN

29 120323631108 DAFA FAUZAN RAHMISI

30 120323670852 ANATASYA PUTRI SETYONINGRUM

31 120324250412 RIHANA QOTRUNNADA

32 120324670013 SANFRANSISCA ANGELINA

33 120331470095 HILMI ARRAIHAN

34 120332150466 MUHAMMAD SAIFISSUNNAH

35 120332230183 DIVA FARID FAUZAN

36 120333150469 ERIK PRATAMA

37 120333170240 TIA ASYFAH HARYANTI

38 120333330179 DIKA PERMANA

39 120334110243 RIFALDI FADILAH

40 120334210530 MUHAMMAD IVAN SETIAWAN

41 120335090663 RIO FAHREZA AWALUDIN

42 120341011771 DIMAS ANUGRAH PUTRA

43 120341050650 ASEP RAHMATULLAH

44 120341130159 FADIYAH ZAINA

45 120353670246 MUHAMMAD LUTHFANI HASHFI

46 120355310123 FADZILLAH AKBAR NUR'ALIM

47 120355410499 SYIFA YUSTISIANA NURCHISA PUTRI

48 120355450930 ANITA KUSUMASARI

49 120361050450 RIZKA ZULFA AMALIA

50 120384390033 SYAFI ALFARISI

51 120631670077 MARKUS HARIS SAPUTRA TAMPUBOLON

52 120741150031 MUHAMMAD ABD. RAHMAN

STIEPAR YAPARI (ist)

info lebih lajut STIEPAR YAPARI >>>>

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342011 - ADMINISTRASI PENDIDIKAN

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120143010129 ANGGI FRECELIA PUTRI

2 120321050817 IVANA ROULINA NAINGGOLAN

3 120323490531 BUNGA SEPTIYADI AULIA PUTRI

4 120324110274 NISRYNA NUR TAQIYYAH

5 120324490348 ABYAN AL MAHDI

6 120332030573 RIVALDIO NURMAULID GIBRAN

7 120332070481 IDA SITI RAHMAWATI

8 120332170211 HASNA FEBRIYANI PUTRI

9 120332210447 MUHAMMAD FADHLAN ATHHAR FADHILAH

10 120332290598 NADILA TRI MULYANA SASTRA B

11 120332370286 IQBAL NUGRAHA BARLIAN

12 120333070436 ENDAH YULIANA

13 120334030022 FAUZIATUL AKMA

14 120334050169 SAEPUDIN

15 120334050321 LATHISA SAFA GUNAWAN

16 120334110236 PHELIA SALSABILA

17 120334130035 DELA OKTAVIA

18 120334130609 NISRINA NURAINI AMBAR

19 120334130691 AMBAR RADYA ADINATA

20 120334150449 H. RUDIANSYAH

21 120334170270 SASTIA RIZKY SUKMAWATI

22 120334170675 SALSA AULIA PUTRI WAHYUNI

23 120334190175 KANIA NURUL HANIFAH

24 120334190484 ADINDA HASNA FADHILAH

25 120334190708 ACINTYA PUTRI ARDININGRUM

26 120334210159 CINTA AGHNIYA EDINA PUTRI

27 120334250122 DINAR SUKMAWATI

28 120334250450 FAZA FATHUR ROBBANI

29 120335030110 GHINA AULIA NUR FADHILA

30 120335030657 PRADITYA KUSUMA DEWI

31 120335030729 INDI RATIKA PURI

32 120335050469 ANNISA ROHMATULLOH AGUSTINA

33 120335050646 PUTRI UTAMI

34 120335050830 SYIFA NUR AZIZAH

35 120335110261 NENG INTAN YULIANTI

36 120335130077 ELSHA NATALIA

37 120335150382 SELVIA ARIFIANTY SHOLEHAH

38 120342130043 CANTIKA NURUL FADHILLA

39 120342190155 NOVIA RIMADHANI

40 120342230175 TANTI HERMAYANTI

41 120391510006 AFRIZAL NUGRAHA

42 120392590037 MUHAMMAD FIKRAN QINTHARA ZAKKA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342026 - BIMBINGAN DAN KONSELING

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120133390023 NABILA HUSNA

2 120181110123 MARINI

3 120321110543 MA'WA NAILUL MUNA MUSHOSA

4 120323411429 ZULFA QURROTUNNISA

5 120323471028 BAGUS MUHAMAD ABID

6 120323530407 RUT REINISA

7 120331030016 AKMAL FIRLI RIPTIANDI

8 120332050197 ELSYA SANIAYU

9 120332070357 SALVIA SUCI HANDAYANI

10 120332090478 AZKA DHIANTI PUTRI

11 120332130328 ELLEN VALENTINA RIZKIA

12 120332150304 SULTHAN AWWALUDDIN NOORMAN

13 120332330700 NENENG ARDITA PRAMESTI CAHYANI

14 120333130229 RAHMA ZIDNI KAMILA

15 120333190270 TRIA MEGA UTARI

16 120333270326 FIRANA FADZAN

17 120333370064 HANNA AZ-ZAHRA

18 120334030108 TIANE NUR RAHMIYANTI

19 120334030236 TESSA

20 120334070034 MIA APRIANTI PUTRI

21 120334070256 MUHAMMAD AFIF HAEKAL

22 120334130130 WULAN WINDA PURNAMA

23 120334150196 FADILA SYAFITRI ZAELANI

24 120334170123 ASTRI ASIH LABIBAH

25 120334170133 A. MUHAMMAD EPUL HERMAWAN

26 120334190677 NURAINI FEBRIANTI

27 120334250429 HAURA NABILAH RIDWAN

28 120335010290 RAHADIAN MALIK PADMANAGARA

29 120335010516 AMBAR NUR ROHMAH

30 120335050602 ANISAH TANJUNG

31 120335050698 NURUL HANUN

32 120335090592 FEBIANTY TATVA MAHARANI

33 120335130195 AULIA RACHMA PUTRI

34 120335150810 MEYLIANI LATIFAH

35 120341030012 ZAHRA YUSRIA PUTRI RACHMANIA

36 120341091908 SYAFINA GHAISANI ZAMAN

37 120342370105 SHOFA SALSABILA AZIZA

38 120342450224 ANNISA SABILA RUSYDA

39 120361310547 HANIFAH NANDA SAPUTRI

40 120372190646 KHARISMA PUTRI PRAYOGA

41 120391490028 NURUNNISA AWALI



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342034 - PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120312210499 EUIS NUR AISYAH

2 120323270081 BALQIS KARINA DITYAPUTRI

3 120323550856 SEPTIA NUR CAHYANI

4 120332110341 RHEZA ADITYA KURNIAWAN

5 120332150037 SILVA SELFIATUROHMAH

6 120332150170 ADHWA IZZATI JAFNI

7 120332190255 ZULFA GHANIYAH SALSABILA

8 120332230002 RETNO WAHYU NINGRUM

9 120332290762 DINDA SUCI PERMATASARI

10 120332310488 RAFIF AZRA HIBATULLAH

11 120332350764 NATASYA LAILA PUTRI

12 120332370284 ANNISA

13 120332390181 MUSTIKA RIZKY LATIFAH

14 120332410266 RAHMA ALIA FUAD

15 120333010134 ERIDA NUR RAHMITA FIRMANSYAH

16 120333130417 ANGGIE RIVA MEILINDA

17 120333310379 NURSITI SALAMAH

18 120333330107 INTAN NURAENI

19 120334010400 SITI ASIYAH

20 120334050281 DWI SEKARWANGI SUBAGIO

21 120334050297 ZAIDAN WHARDHANY

22 120334050721 TASYA SANTIKA PUTRI HAKIM

23 120334070539 MUHAMMAD YUSUF WIJAYAKUSUMA

24 120334110064 SECTIAGANY RACHMAWATI ISWANTO

25 120334110181 NAJLAA QIZAZ RIZQI

26 120334110558 FASYA LULU LISANI

27 120334110704 KANIA NURSHAFA PITALOKA

28 120334130457 WINDY HAERYANI

29 120334190102 SHAFANISA AULIYA RAHMAN

30 120334210556 RAFA HANIFAH

31 120334230091 ARDHIA REGINA FITRIANTO

32 120335010382 ALYA NABILA SHABIHAH

33 120335090594 FARAH NAHLIA

34 120335110375 KRISNAYANTI

35 120335110748 NURUL ILMI APRILIANI

36 120335150293 CINDY AULIA

37 120335170186 REGINA TIARA GUNAWAN

38 120341030658 MUGNY MAGFIROH

39 120341510453 VINANTI JULIA ROHMA

40 120342150161 ALDIRA ALVIADI

41 120342410154 MUHAMAD HASBY AWWALIA RAHMAN

42 120391110045 TASBIAH SITI MAESAROH



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342042 - PENDIDIKAN KHUSUS

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120142450723 NATASYA RISALDA

2 120143430201 FITRIA ANISYA

3 120182010106 SYLVI MARCELLA ALYSSIA

4 120312010308 HANIF FATHONI

5 120321010700 AMANDA SYLVIA

6 120321050273 MAULIDAH WARDATUL AULIA

7 120321170822 NANDA SHINTANI ASTRIA

8 120321410805 SALMA AULIA KAHLILA

9 120321710007 INSHIRA NISYA EDDY

10 120323270584 FARICHA DYAN PRATIWI

11 120324150408 AZIZAH QURROTA AIN

12 120324570029 FATHIA RAMADANTY

13 120332090032 VRIYA SALSABILLA

14 120332150701 ALIZA CAHYA PRATIWI

15 120332170082 YORDAN FITRAH KOMARA

16 120332370242 MELYONA PUTRI HERDIANY

17 120333050166 DIVANI FAUZIA HARNUM

18 120333330095 SILVI ALIN DHIYA

19 120334030036 SITI SARAH YUNIAR

20 120334030064 NUR ANISA RIZKY

21 120334030722 LUTVIAWATI NUR SABIKA AMANI

22 120334110068 NAZIFA SEPTANIA AHNAF

23 120334130340 WIDIAH ANGGITA

24 120334150053 AMELIA DESTIA PUTERI

25 120334150685 RIANA JATI AYUNI

26 120334230222 DESI ENDAH WULANDARI

27 120334230429 URFA MURSHALAT SUBEKTI

28 120334250398 GALUH AURA UTAMI

29 120335030194 MORLA ARRAZAQU TRADA

30 120335030380 RIZMAH NABILAH

31 120335030671 WANDA VIRLIANA FATHIN

32 120335050355 DEA MUTIARA

33 120335110179 MOCHAMAD ALFI SIDIQ

34 120335110726 MIA NURFARIDAH MUNGGARANI

35 120341390417 MH FAJA NURFAUZAN

36 120341470228 HILMI MAULID DATUL HASANAH

37 120341490433 CINTANA SALSA DENA

38 120341510349 ZIHAN FAUZI JANUART

39 120342030065 NOVALIANTI YUMA AL ZAHRA

40 120342110002 ALIFA AULIA SHALSABILLA

41 120342170205 AGUNG

42 120342270006 TERTIA SOPHIA PUTRI

43 120351210341 ALMADILA PRATAMI

44 120391030029 FANY FORTINA MEILANI

45 120391050046 RESY MEILASARI

46 120392450032 TIARA NIDA MAHARANI



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342057 - TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121030322 PUAN MAHARANI

2 120122130850 M.FARHAN ALI HARAHAP

3 120312250306 RAIHAN RAMZI

4 120321690849 AMANDA SALSAH RISWANA

5 120323411470 LIES DIANA DWI IRAWATI

6 120323450998 MUHAMMAD YAZID

7 120323470104 MUHAMAD IQBAL ZEA ULHAQUE

8 120323490990 FAIZAH ZAKIYYAH SALIHA

9 120331250040 DARA AULIA HERMAN

10 120332070089 FAYZA AURA PRAMESTI

11 120332090558 TASYA SUSANTI

12 120332150351 MUHAMMAD NUR IMAN HADIYANA SETIA

13 120332150556 MUCHAMMAD ZIDAN MAULANA

14 120332190481 DHENISHA AGUSTINE FADILLA

15 120332210562 IRMADEL AURELLIANA

16 120332330210 MONICA FAJRIANA

17 120332370619 FAUZA AZKIA NOOR SYARIEF

18 120332390169 MUHAMMAD FAKHRI RABBANI

19 120332390552 ADI SEPTIAN JAENUDIN

20 120333010213 NURUL YUMNAA NABILA DIWI

21 120333010310 DANANIR HASNA AZZAHRA

22 120333170219 SARAH ANNISA FADHILA

23 120333290056 MOHAMAD ALVIN RENALDI

24 120333310275 NORMA ISTIQOMAH

25 120334010764 IKMA NUGIARTI

26 120334030713 CINDY NISA RAMDANI

27 120334050765 RISMA RIZQIANA HAQ

28 120334090280 HASNA SALSABILA

29 120334110326 MUHAMMAD AZHAR FACHREZI

30 120334110535 ZALZA NURHALIZA

31 120334110741 SARAH NURFADHILAH

32 120334130120 AZMI AZKIYATI ABDILLAH

33 120334130759 AFNI ZAHROTULMUNA SYA'RO

34 120334150114 TRESNA HAMIDAH AGUSTINA

35 120334150120 YURIKE AHSANI PUTRI

36 120334270256 ZENADDINE GAVIN GANENDRA ALFIAN

37 120335170197 HILMAN ROBBANI

38 120341110599 ANGGUN APRILIANI ZAHRA ROSYIDDIN

39 120342010237 DEVARA FARRELL FABIAN

40 120342430050 DITA SOLIHATI

41 120351590235 DIVA FIKRI HARRY ADNAN

STIKES AYANI ((ist))

info lebih lajut STIKES AYANI >>>>

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342065 - PSIKOLOGI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120133010027 NABILAH PUTRI ARISA

2 120171150059 AYRINE VALIANT

3 120311390695 FUAD MOHAMAD AL-GHIFFARI

4 120312110080 ERHICA INRIANI LUMBAN TOBING

5 120321410821 NUKI ARBELIA SUTIARA SUBEKTI

6 120321450106 ZAHRADHIYA RIZQI GUNAWAN

7 120332010165 MARYAM NAFISAH

8 120332030210 BALQIS KHAIRUNNISA GUNAWAN

9 120332070344 MUHAMMAD ILHAM MUDIN

10 120332070436 AILSA DAHAYU CARISSA

11 120332110461 HAURA JASMIN

12 120332110604 RAISHA FADHIYA

13 120332150454 SHAFA NURUL AZIZAH

14 120332370400 SHOFIYAH IZZATUN NISSA

15 120333170500 MUHAMMAD ABDURROHMAN FAQIH

16 120334010092 MAYA ALYANI

17 120334010314 TIARA ANDIANI ALIF

18 120334030244 ILHAM NURDIANSYAH

19 120334030493 LISNA RAHMAWATI

20 120334070217 MEISYA PUTRI NADILLA

21 120334110129 LABDU LA`ALI

22 120334130350 ANNISA SENA

23 120334130455 SITI KHANSA AMIMAH

24 120334150779 SYSCHA PYAE

25 120334170718 AZKA DHAFINA RACHMI

26 120334210264 LUTHFIANA SYACHFITRI

27 120335010198 SALMA FAIRUZ AFIFAH

28 120335030302 AGNES SYAKURA ZHAFIRA

29 120335070020 NEYSA GESTYA NAZHARA

30 120335070540 VANESSA NUR FADILAH

31 120335110539 QISTINA QURRATU'AIN

32 120335130674 IRFANA RAHMAN DIENA

33 120335150008 IRFAN ABDUL GANI

34 120335150381 DININTA NUR AYUNANTO

35 120341051781 RAYZEL ELFRIEDA HAZLA

36 120341450168 FADYA ELFARANI PUTRI

37 120342410100 DEDE NUR FITRIYANA

38 120342490090 PUTRI AULIA YULIANTI

39 120391330022 WIDYA WULANDARI

40 120391490033 HASNA RANIA SALSABILA

41 120392110004 LUTHFIYYAH NUR DINI



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342073 - PKN

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120321470191 SHERINA ARIZKA

2 120321630365 KIKI NURSAFITRI

3 120332030335 ADHI PAMUNGKAS

4 120332090358 SYACHRUL ALFAROQ JUMAFRIL

5 120332130039 NURUL LATIFAH

6 120332150516 EMILY HALIFINA

7 120332170787 SHELLA VIRGIANAS SENDEAN

8 120332270212 INGRID SHINTIA ARSY

9 120332270238 MUHAMMAD HILMY ILANNUURI

10 120332330539 GANNE MEIDINA CONDRO ANGGRAINI ROEBIJANTO

11 120332370055 FADHIL MUHAMMAD AGUNG

12 120332370594 GITA FAZRIANY MARIADHI

13 120332390500 HANI HIRANATASYA

14 120333050204 NISA BIDAYATUL HIDAYAH

15 120333230455 DEBBY ABABIL

16 120333230521 GHAIDA SHAUMI MANGANTI

17 120333330543 ROSA ADELIA

18 120333390217 FELIPE ARMANDO SIBORO

19 120334030225 SITI AMALIAH

20 120334030231 RIAN JUNIAWAN

21 120334030252 FAIZA HERA PRANITA

22 120334030292 MERISHA VIA FANDINI

23 120334030385 SAYYIDAH AFIFAH MUTHMAINNAH

24 120334130084 TIPANI DESMITA ARYANTI

25 120334130209 RAUDATUN NADIAH

26 120334170371 NAZRIALI NABILA HASNA

27 120334170442 RIZQI ACHMAD MAULUDIN

28 120334170547 FAJRIN TRIE SEPTIYANI

29 120334190576 NOLA NADIYAH ZAHRA

30 120334230326 PUTRI MINDA. C

31 120334230677 RANI RAHMAWATI

32 120334230703 BUNGA NUR ISLAMI

33 120334270089 MUHAMMAD HENDRI PERMANA

34 120335010203 FAADZ HAQQI AL-MAJHAR

35 120335050716 ILHAM HENDRIK MAOLANA

36 120335070399 AULIA KISWAHNI

37 120335090020 INDAH PUSPITASARI

38 120335110045 MAYA MARCELLA NAIBAHO

39 120335170300 MEILAN SARI HASANI KRISTIYANI

40 120335170393 AULIA RAHMAWATI

41 120341051864 ZAHWA ALYA MAESAROH

42 120341450352 SILVA MEIZA

43 120341530239 ASRI AGUSTIANI SIPA AULIA

44 120342270048 IZZUMA TASYA RISMAYANTI

45 120342270190 YUNDA DEWI PRIYANDA

46 120391270026 TASYA AISYAH HANIIFAH

47 120391270033 CITRA PUTRI ANNISA

48 120391530002 GHIFA GHIFARI GRANDISTRIAR RAMADHAN

49 120392110021 TANISA DWI FITRIANI

50 120393210033 CHOLALITA SAZKIA BARKY



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342081 - PENDIDIKAN SEJARAH

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120151210400 ODY AULIA RAHMADAN

2 120311370739 MARIO MUHAMAD RAMDAN

3 120312210203 MUHAMAD FARHAN DHUHA

4 120323330714 TALISA KIRANA HAURA AZHARI

5 120323390135 MUHAMAD HAIKAL AUZAN

6 120323450346 JONATHAN MANGATUR VALENTINO

7 120324070141 RAKA RAHMAN PUTRA

8 120332010480 RIZKY BUDIMANSYAH

9 120332030074 ADNAN FAUZAN HAKIM

10 120332130090 VANISA RAHMA WIJAYANTI

11 120332190282 GIANTI PANGESWARI

12 120332350590 RASYA YAQZHANI

13 120332390767 FAUZI ROHADIANSYAH

14 120332410721 YUKE VIRIAL ALIFAH

15 120333170557 ALIF DWI FADLILLAH

16 120333190281 TIARA NADA SUMANTORO

17 120333250353 MUHAMMAD CHESAR RAMADHANSAH

18 120333330005 PUTRI PERWITA SARI

19 120334030294 WINDA AMELIA UTAMI

20 120334030410 DIEKE HUSNA KAMILLA

21 120334070124 ILHAM FADHIL WIJAYA

22 120334070367 AULIA FRANSISCA IRAWAN

23 120334070666 DITA DWI UTAMI

24 120334090062 ARIFIN MUHARAM

25 120334090342 FERISA ANWAR

26 120334130785 AUDYA AZZAHRA

27 120334150056 DALIEF ALFUAD AHTHAR

28 120334150308 DENIS PIRMANSYAH

29 120334150521 MUHAMMAD IKHWAN AL QISYAM

30 120334150671 ALMA HANI SAPUTRI

31 120334170438 KHAIRUN NI'MA ASHAUMI

32 120334210093 DIKA MULYA NUGRAHA SUTEJA

33 120334210645 AGUSTINA PERTIWI

34 120334230255 DIIBA QURROTUL AINI

35 120334250013 SOFIA MALINDA NISA FIRMANSYAH

36 120335030087 HAIDAR ALI

37 120335110076 AMANDA PUTERI DEVITASARI

38 120335110373 RADITYA VHISNU PRAMADYTA

39 120335110409 ALIKA AGUSTIN

40 120335110687 HELMI AGUNG NUGRAHA

41 120335130844 MUHAMAD HILMAN MAULANA

42 120335150121 ABDUL HALIM

43 120341071773 SARI HASANAH

44 120342130138 RAHMA PUTRI BAYANUDIN

45 120342190144 ARSY NURHAYA HARARITS

46 120342370147 ARI IRAWAN

47 120351310357 ATIK RAHAYU

48 120351410137 ABDALLA YUSTANSUL FIRDAUS

49 120391070029 SHINTA NUR ANISA RAMADANTI

50 120391370016 HAIDAN AHSAN



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342096 - PENDIDIKAN GEOGRAFI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120143430205 FERNANDI RAHMA PUTRI

2 120182070086 PUTRI OKTA RINDA

3 120191390512 OKTARIA NURSITA

4 120311050313 MELIZA CAHYA PUTRI

5 120311070707 ANGGY SEPTIYANI

6 120311330715 ALFIONITA DEWI

7 120312090161 ANNISA SALSABILA

8 120321110888 MUHAMMAD KURNIA AKBAR

9 120321210572 UPIT WAHYUNI

10 120321270898 IKHDA NURFAYZA

11 120321370148 ADE KURNIAWAN

12 120323030332 NABELLA AMATUL KAREEM

13 120323610298 INKA ALIYAH ALFIYANTI

14 120323690752 HAMDI ARDHIYAN

15 120331210227 DINA INDRIYANI

16 120332050547 NASHA NATASHA

17 120332090689 SRI WULAN NUR KHATIMAH

18 120332130718 ZALVA NOERSALSABILA

19 120332250238 IBRAHIM ALI

20 120332290787 SAEPUL YUSUP

21 120332310348 SHIFA NUR AZIZAH

22 120332350376 SYARAH NUR APRIANTI FAUZI

23 120332410016 AULIA ZAHRA FADILLAH

24 120333070203 MUHAMMAD RAFI MUZAKKI

25 120333110233 MEYTA PUTRI PRATAMA

26 120333190322 EDWIN SLAMET

27 120333290267 ANANDA JULIA HIKMA PUTRI

28 120333310416 AMADA SHAKIRA RIDWAN HIDAYAT

29 120333350356 RIVAL AKBAR FIRDAUS

30 120334010008 MOCHAMMAD IHSAN RIZKIANSYAH

31 120334050531 IKRIMA FATIA NURAZIZAH

32 120334110127 RAKSA SALAT KAMILA

33 120334150220 JUWITA HERDIYANTY PRIYANTO

34 120334190685 MUHAMMAD RAIHAN HAFIZIN

35 120334210415 KITANA LIGAR MAHESWARI

36 120334250688 CITRA JOUHARI PUSPA INDAH

37 120334270209 ELLEN YULIANAWATI

38 120335090007 AQSHAL ANOM GUMIWANG

39 120341010316 NABILA AULIA ILMI

40 120341030189 GINA KOEDATU SYARIFAH

41 120341071507 LALA RAHMAWATI

42 120341110092 GRACELDHA NAOKO LIMARTHA

43 120341131261 GHINA NURHANIFAH

44 120341410171 ANISHA NUR

45 120341430216 RAYHAN ANWARUL UMAM

46 120342330195 UPIT PITRIAWATI

47 120342570237 HASBUL WAFI

48 120362170616 FAHREZA DWI IFANI

49 120391050015 NADITO FIQRI HALIM

50 120392130016 ISMIRA NUR HAFIZHA

STIMLOG ((ist))

info lebih lajut STIMLOG >>>>

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342107 - ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120151310319 INGGRIDE RATU CENDANA

2 120181050011 RAUDHA ILMIA

3 120321370287 AHMAD FIRAZ ROSYID

4 120323010636 DINDA AULIA

5 120323610935 QEIS ATTAR MATIN

6 120323690629 SINTA KHAZAR NURLATIFAH

7 120331070017 RENA SHINTYA BELA

8 120331230018 AFIFAH RUFIANTI

9 120332110057 ZULFA FAUZIYAH

10 120332170337 FIRA FADILAH

11 120332250650 RESTU MUHAMMAD AIMAR

12 120332270137 SIFA NURHALIZA

13 120332290303 DEWI FITRI HANIFAH

14 120332390083 PUTRI OKTAVIA SUNDARI

15 120333050404 IIP NURAPIPAH

16 120333110032 SINTA MALIA

17 120333150044 AD-DIMMA RINJANI KHALIFIAH

18 120333310436 A'IDAH HANA

19 120334010179 DUWI CAHYA PAMUNGKAS

20 120334010584 ITA NOVITASARI

21 120334030060 HASANUDIN

22 120334030119 BAHANA KALAMURRAHMAN

23 120334030261 TAZKIA FADIYATUL AULIA

24 120334030617 MUHAMMAD ZIDANE FATHONI

25 120334030733 FAJAR SIDIK SETIAWAN

26 120334090186 MIRA GUSTIANI

27 120334090362 SALMA NAFISAH DALILA GUTAMA

28 120334110062 ANGGA LAKSANA

29 120334130217 SITI MAULIDA

30 120334150364 GYMARFAN SYAUQI ABDURRAHMAN

31 120334170115 RIFDAH SALAAMAH

32 120334190535 RESTI KUSMIATI

33 120334210701 NURLAILA WAFIYYATUL `IZZAH

34 120334250305 AFIF LUTHFI DWI CAHYA

35 120334250428 NABILA PUTRI AULIA

36 120334270174 AJI MUHAMMAD ILYAS

37 120335010213 MUHAMMAD FAUZAR ROSYAD

38 120335030509 ZAHRA SALSABILA ASMARANI

39 120335030536 MELI ANDRIANAWATI

40 120335030541 MERRY CLARISSA DWI AGUSTIN

41 120335050584 AZKA INDALLAH HASANAH

42 120335050840 IIS SARTIKA

43 120335130043 DWI RIZKITA FADILAH

44 120335130231 M. IQBAL RAFSANJANI

45 120335150211 SIDIK FAISAL FIRDAUS

46 120341011911 ROJWA KAMILIA SYIFA

47 120341111330 MUHAMMAD IMAM WAHYU NUGROHO

48 120341410271 SITI SANIAH

49 120351050419 ABDUL KHARIS

50 120355010611 NOVIA MAFTUCHATUS SOLEHAH

51 120355270551 SABRINA NIELA NI`AMI

52 120391030052 MUHAMAD RIDWAN SUDARYAT

53 120391050059 FAWZIA MAYA PUTRI AZHARI

54 120391290009 ALDIANSYAH

55 120391510051 MUHAMMAD NAUFAL SYABANI

56 120542110163 ADINDA SAMANIYATA ASYAR



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342115 - MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120131030302 YOVAN FEBRIYAN NUGRAHA GULTOM

2 120182070085 NABILA RASIKA

3 120191270048 SALMA NADA

4 120312230109 THERESIA INRYANA

5 120321070301 ELMA VANDRIYANA ORA

6 120321470638 MATTHEW MAE RIORRY

7 120321650589 ZAKIYAH NUR SHOLIHAH

8 120323490507 ALIFIA IKHRAM SHAFANISSA

9 120323510579 FAHRISA NUR'AINI

10 120323690483 PARIKESIT JEMBAR RAMADHAN

11 120324010005 NATHANIA CYRILLA

12 120324330176 ALVIRA DANTI MEIRIZCHA

13 120324410112 NAURA AZZAH MAULIDA

14 120331510155 MUHAMMAD GILANG SAPUTRA

15 120332010144 FATHIMAH ATHIYA RAHMAH

16 120332070620 RAKLY SUKMA WIWAHA

17 120332070716 FRISYA TAMI FAADILA RAHMAN

18 120332090120 ALYA FARIZA

19 120332110432 AKHMAL HAICKAL PUTRA PERMADY

20 120332130166 HASNA FAZA SHAFIYYAH

21 120332130182 MUHAMAD BAYAN ADAM ABDUL ROHMAN

22 120332210050 SHERIN VIENDRA PERMANA

23 120332230088 ANGGY NATALIA SUTANYO

24 120332270651 YVONNE ELIANA ELIZABETH

25 120332330002 PUTRI WAFDA FAUZIAH

26 120332390650 LUMBAN TOBING HELEN BELIRA

27 120333210260 RAUF SALMAN AL FARISI

28 120334010032 LAETICIA VIERGIANI MARYONOPUTRI

29 120334050077 BINTANG REGGYNA VINKAN

30 120334090066 REIQA KHAIRUNISA

31 120334110701 EGA PRAYOGA

32 120334130095 MAURA PUTRI ASYIPA

33 120334170342 HILMI FADHIILA IRAWAN

34 120334170519 SALSA NUR ANISA

35 120334210206 MUHAMMAD RIZA ABDULLAH

36 120334250586 SHILVI NOVIANTI

37 120335010504 MUHAMAD FADILLAH DIAN PAMUNGKAS

38 120335030121 RUBEN ELIAZAR

39 120335050210 AZIZAH MILLATINA PRAMESTI

40 120335070243 IMAM ICHSAN NUGRAHA

41 120335070704 MUHAMMAD FEBRIANSYAH

42 120335070791 RIFKY PRATAMA AKBARI

43 120335090628 ELDIZAR AFLAHA ISMAIL

44 120335110042 DEVIRA RIZKIA MAULIDINA

45 120335130225 RAYHAN ARELLIO SYAHBUDIMAN

46 120335130819 NINDI FACHLAN

47 120335150412 ILHAM MAULANA SULAEMAN

48 120335150739 WENDA RAHMANIA PAMUNGKAS

49 120335150740 TASYA NATALIA TANU

50 120341050455 VANI YUNIASTOETI SRI SUSILAWATI

51 120341050942 DEVIN MAHADIPUTRA RISWANTO

52 120341490306 YOLA VANIA

53 120342070186 MELIZA AYU ALFIANI

54 120342530129 NAZMI NUR ALIFA

55 120353650215 AULIA ALFIANI DEWI



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342123 - MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120151170170 ERDIMAS RAMADHAN SISWANTO

2 120181170142 ERMI CAHYATI

3 120181190204 KHARIR IKHSAN

4 120311050507 DINA SYAHIRAH PUTRI NANDANG

5 120311290108 NIDA NURAISHA

6 120321270818 BILQIS MUSTIKA DEWI

7 120321490312 ILHAM FARUQI

8 120321710628 ALMAHADYA SELENE PRILAH

9 120323130131 JEAN FRITA

10 120323130582 KINKIN SITI SAKINAH

11 120323630017 DESSI OLIVIA

12 120323630399 BRENDA CLARITZA

13 120332010196 NURIZKA FITRIA HARUN

14 120332010529 JULIAN IMANSYAH

15 120332010619 MUTIARA HAIFA MAUDINA

16 120332030170 MUHAMMAD RIDZKY NUR WAHID SUPARMAN

17 120332050422 LARASATI EKA PUTRI

18 120332070366 GREGORIUS JONATHAN NAINGGOLAN

19 120332070724 AYU LUTHFIANI AZIZAH

20 120332150424 KATARINA ADILA WIBOWO

21 120332190212 GERI NICOLAS WESLY

22 120332210441 LUTHFI FAJARI RAHMAN

23 120332270490 RIFKY ARDIANSYAH

24 120332290200 NIRMALA AULIA FIRDAUSI

25 120332370246 RIKY HERIYANTO

26 120332410383 DAVIN RIZQIN FADHILAH

27 120333150358 RIZKI RAMDHANI ZUHRI

28 120334010479 NAUFAN FAIZ

29 120334030529 SYAH ALAM

30 120334050046 AHMAD MAULANA

31 120334050362 LUQMAN HADI

32 120334050703 JARJI ZAIDAN

33 120334130678 FADHILA NURUL AZIZAH

34 120334150542 ATHIFAH MUFIDAH

35 120334210383 HIBBAN KIANTAQI SALSABIL

36 120335010096 KINANTI AULIA SURYADI

37 120335030604 AFINA NAFISAH

38 120335070451 ZAHRA NURUL AZIZAH

39 120335130282 GALUH MUYASSAR ALFARIZI

40 120335130532 FEBRI WULANDARI

41 120335170561 NAOMI NETHANIA

42 120341490366 RICHARD KHEN RAMEX SIMBOLON

43 120342110090 DINI AGUSTRINANDA

44 120342170020 INAYATI NUR PERMADI

45 120342210232 YOKKEU HANNA CANDELLA

46 120351170274 CARINA NURCHOLIDA SALSA

47 120351430069 FAHRI SETIAWAN

48 120352290084 FINO ANDIKA PUTRA

49 120361150178 AHMAD THARIQ SHALAHUDDIN

50 120385150097 TERESIA AVILA AYU MAHADEWI



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342131 - MANAJEMEN INDUSTRI KATERING

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121210369 GOMGOM IRFAN MANURUNG

2 120131290876 DINDA ASSYIFA ZAHRA

3 120133410200 WAHYU ANGGARI PRAMESWARI

4 120151190083 ZHAFIRA MIFTAH ELTHASYAH

5 120182030099 NEGEL SIGIT

6 120321410340 MOHAMMAD DIMAS FADILLAH

7 120321490349 SALMA NURFADIA

8 120323050080 NADIRA SANDRA DEWI

9 120324010189 ANDHIKA RARA SYAHRANI

10 120331050055 SITI NURJENI GUSTIATIN

11 120331250201 TAZKIA RIZA AZZAHRA

12 120331410073 NURFATHIMAH

13 120332130502 RENITA AFNI SUKANDAR

14 120332190045 MUHAMMAD LUCKY FIRDAUSI KURNIADI

15 120332210066 SARAH NAJIBAH NURWANDI

16 120332250311 HASNA INAS SHOFURA

17 120332270369 AMELIA NITAMI

18 120332270768 MUHAMMAD HAFIDZ JUNDY

19 120332290146 SYAKIRA IMTIYAAZI

20 120332290231 TIARA PUTRI ALFA

21 120332330573 RESHA BITZMA

22 120332390680 TRINITA HERLIANA PUTRI

23 120333070185 NISRINA NABILAH

24 120333070396 SONIA ARDIANA

25 120333250325 ARBYTA NURUL JANNAH

26 120334030140 RAHMA NUR FITRIANI

27 120334030452 SYADZA AFIFAH KAMILA

28 120334050466 VIONA MUTIARA AGUSTIN

29 120334050756 RISALATI THAHIRA EL ISLAMI

30 120334110402 NOVIANI FITRI RAHAYU

31 120334110681 HERMALIA NURAENY SYAHFRUDIN

32 120334130303 ANANDA HASNA NUR AZIZA

33 120334130462 DEVI TRI ARROHMAH

34 120334130522 DESTIRA SATRIANI PUNGKY

35 120334210210 FATIMAH KURNA WASILAH AL-ASARI

36 120334250607 SATRIA PUTRA PRADANA

37 120335010495 NABILA TRI MEILINA

38 120335050497 NENG RAHMA SABILA

39 120335070173 ANELDA ANNA LIORA

40 120335070735 NOVITA TRI RAMADANI

41 120335090745 ZALZA SHABILA PUTRI

42 120335130142 SAYU SALSABILA SUPRIANDINI

43 120335150004 FITRI RIZKY RAHMAYANTI

44 120335150226 JENNIFER ESTRELLA

45 120335150545 SALMA LIDYA AGNESYA

46 120342190153 RASHIF NA'IM LUKMAN

47 120342610163 FAHMI MUHAMAD RIZKY

48 120391210006 LAURA FEBRYAN SAFARI PUTRI

49 120391210053 AZZAHRA AULIA RACHMA

50 120391330005 LUSSY AINUNNISA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342146 - PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121070821 SOFHYA GRACE RAJA GUKGUK

2 120122230382 AULIA HARIS

3 120321670163 NABILA NURUL AINI

4 120324250030 ADE NAZARI

5 120332010412 AMEYLIA MAYA KRISTINAUPI

6 120332030366 ANNISA INDRIASWATI

7 120332030593 DIAH ANGEL MARGARETHA

8 120332170105 WINA NUR KHALIFAH

9 120332190602 NADIA MARIAM MARPAUNG

10 120332190752 SALMA GHEZWINA AZIZAH

11 120332230567 RINA SILFIA

12 120332310088 DEVITA HERLINA

13 120332390055 DEA INDRIANI

14 120332390643 ARIESCA NURKHASANAH

15 120333190189 WANDI HIDAYAT

16 120333250278 HANA LUTFIAH

17 120333330166 DANIA DWI PUTRI

18 120334010217 RINDY TSANIA THAYYIBA

19 120334030082 FADLILAH JUFANY MUSTIKA

20 120334050091 FRILA DAMAYANTI HASANA

21 120334050277 AGRISA ALYA FAYZA

22 120334050382 HENI SAWITRI

23 120334050477 GUSDIAN PALAH

24 120334050542 DELIA NOVI MAYANTI NUGRAHA

25 120334130041 AVINAYA NURRAHMAH FADHILAH

26 120334130680 NADA DHIYA ULHAQ

27 120334150246 MUHAMAD PAHRUROJI

28 120334170344 SILVA AZIJAH AGUSTINA

29 120334190385 TSALISA SHAFA KAMILA

30 120334210330 DIAN NURHAENI

31 120334210353 FEBY DITA PUJIANTI

32 120334210673 NASYWA AFRA AIMAN

33 120334230144 CITRA AYU LENI HAKIKI

34 120334250314 ANNISA SALSADILA

35 120335010045 ANNISA GILANG FITRIAH

36 120335010294 SYIFA AULIA YUNIAR

37 120335010471 SITI RAHMAH YULFIANI

38 120335010671 FITRI DELIANA

39 120335030387 HANI SILVIA

40 120335050371 RIKE DAMAYANTI

41 120335070126 VIANISKA SHAFFANA DEWI

42 120335070552 EUDORA AZZAHRA RADHIATUL'ASY

43 120335110181 YUNIA KARTIKA SARI

44 120335130155 DINDA ANJANI YUDHA

45 120341010356 AL HALIM ALI SUNAN

46 120341070850 NURLITA ANGGRAINI

47 120342490231 ROHIMA AULIYA SUKMAWATY

48 120351050022 KHILDA MUFIDA RAMADHAN

49 120362030484 RINI UTARI



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342154 - PENDIDIKAN BAHASA SUNDA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120332030565 NUR'AZIZAH SHAFRINA

2 120332090042 DHEA NORMA WIDYA

3 120332230346 VIVI MELINDA

4 120332250140 DINA NURAINI

5 120332310443 RANTRI TRIYANTI

6 120332310692 HAZNA PUTRI AZZAHRA

7 120332310694 FAJAR GARSELA

8 120333010285 SUSI APRILIANI

9 120333090387 ANNISA SALSABILLA

10 120333110037 TASYA NUR ILMI

11 120333150532 WULAN PURNAMASARI

12 120333170129 AHMAD JULKIPLI

13 120333190131 SANTI SUKMAWATI

14 120333190353 DHAFA HAIKAL

15 120333390137 ZELLINE NUR INTANAWATY DALILLAH DARMAWAN

16 120334030580 RATNASARI

17 120334050217 ALFARD FIQHI RAFIF FAHDAN

18 120334050275 HASBY SURYA NUGRAHA

19 120334070251 ANISSA SADIYAH

20 120334090259 YOGA INDRA JUNIARA

21 120334150065 ISMA AHADIAH

22 120334150257 NENG TANTI SEPTIANI HIDAYAT

23 120334170056 SHABRINA SALSABILA

24 120334170778 IRMA KUMALA HAMIDAH

25 120334190023 TINTIN MULYANI

26 120334190093 WAFIQ NURAINI CUMANA

27 120334190107 RHEYNA RAHMADILAH

28 120334190744 ERNI ENDAH SARI

29 120334210156 MUHAMMAD HALIM ABDURROZAQ

30 120334210227 NAZLA SALSABILYA

31 120334210499 MUHAMMAD MIQDAD JIHAD

32 120334230195 SADAM RIDWANSAH PUTRA

33 120334250587 RIDWAN RAMADHAN

34 120334270003 MUHAMMAD RAYHAN FADHILAH

35 120334270023 MOCHAMMAD FIRDAUS SOLEHUDIN

36 120335010148 JALALLUDIN NOER MUKTIE

37 120335010586 FIQRY MOCHAMMAD FADILLAH

38 120335010795 PUZA NOVI ALISA MUTTAQIN

39 120335030160 GUNARA FAHRIZAL

40 120335050153 SARIPAH OKTAPIANI

41 120335050254 RIYAN FEBRIANSYAH

42 120335050514 ZIDNI ZAKIYYAH AHMAD

43 120335070272 AJI SUBAGJA

44 120335070368 SALMA AYU NINGSIH

45 120335090421 CHATUR PRASETYO AJI

46 120335110146 RESTI NURHALIDZA

47 120335130695 ASEP SUHENDAR NUGRAHA

48 120335150043 SINTIA

49 120335150048 MASRINI

50 120335150318 VIRLY RAYGHITA DAVALENNE

51 120335150349 MOHAMAD DANIL RIZALDI

52 120335170788 ANNISHA MUSLIM

53 120341051851 SITI SEFIRA RESTIAN WIDHI

54 120341070429 RISMA MUNAWAR

55 120341110460 ANNISA MUTI`AH DZUKUWWAH

56 120342130013 MULYADI ARIANSYAH

57 120342150041 DEWI LAILATUN NAJAH

58 120342650015 LUTHFI VALANTIKA SY

59 120351470158 DIMAS RIYADI

60 120392070002 SHOOFII NURRIZKI DZAKIAH



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342162 - PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121331662 TARA DISTA CARNANDA BR TARIGAN

2 120122070241 NISA SORAYA LUBIS

3 120143390050 FADHILA HERMAN

4 120151270253 DEVINA AURORA

5 120312050494 DEWI SINTA ANGGRAINI

6 120321110204 REYNALDI RYANDHIKA

7 120323210629 GHINA SYIFANA LUBIS

8 120324110355 ALIFIA YASMIN IMRAN

9 120331110060 TAMI SAKINAH

10 120331510228 FITRI AULIA SANNI

11 120332070230 HASNA NURUL ARIFAH

12 120332190543 ANNISA RIZQI ALIFIANI

13 120332190615 ARLEN FERDIAN FATHONI

14 120332370227 NASHYA RIFFANY HADIA HANOUM

15 120332390655 ISMI SYAKIRA SANI

16 120332410243 RAISA MARSA

17 120333030169 PUTRI AZZAHRA HENDA PUSPITASARI

18 120333030348 SUCINTA DIAH NURANI

19 120333130456 AGIL MAOLINA SUBEKTI

20 120333190133 AHMAD REA KAMALLUDIN

21 120334010361 RAHMASARI

22 120334030245 FADYA MUTHMAINNAH PUTRI NUGRAHA

23 120334030409 HANAN HANIYAH

24 120334050167 HASNA AQILAH

25 120334070471 RAHMA ALIFANI ISTIKA

26 120334070672 SHAFA NUR ATHIYYAH ZAHRA

27 120334110063 NAILA AMELIA

28 120334110232 YOAN ZAHRAN SALMA FALAH SETIYAKA

29 120334110491 NISRINA NADHIFA SHOFIAH

30 120334130319 RIRIN SUMINAR

31 120334170286 SALMANITA RISYAD PUTRI

32 120334170608 SYIFA HASNA TSABITAH

33 120334190072 REZA AUFA RAFIKI

34 120334250442 HADYA YASMINE ANINDHITA

35 120334250490 ELI MELIANTI

36 120334790007 DITYOSENO RIADUSSURUR

37 120335010165 RYAN ADRIANSYAH RAMDANI

38 120335010819 ARIN FATMAWATI

39 120335110716 SHAFIRA NURUL QOLBY

40 120335170308 FIKRI AHMAD FAUZI

41 120341030486 GHINA FAUZAN BAREFI

42 120341031774 VERENA WIDYA WARDANI

43 120341390213 RAYNA KHATHAMI MUTTAQIEN

44 120355010704 MUHAMMAD FARHAN

45 120391330049 LONA VENA YUSFIAR



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342177 - PENDIDIKAN BAHASA ARAB

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120131030693 MIFTAH FADILA

2 120133390303 EUIS SITI SYARIPAH

3 120143030054 FATIMAH AZZAHRA PUTRI

4 120151230432 KAMILA FOURA CAHYANI

5 120171330288 ANNISA NURUL ZAKIA

6 120312010568 HAWALIA HASTANI

7 120321030863 HANIFAH KHAIRIYAH

8 120321430193 AZRA ADRINA LANGGULY

9 120323591204 WINDA MAGHFIRA YULIANA

10 120323690812 ZALFA KHANSA NURFAUZIA

11 120324390298 ADLIYA NAJMA DESYANA

12 120332030396 MUHAMMAD ABI FARHAN

13 120332030660 MARLIANA NUR HASANAH

14 120332170676 MUHAMMAD BAGJA NURUL ALAM

15 120332170682 HAMZAH FATHURROHMAN ARROJA

16 120332190224 AZZAH RISTI MELIYANI

17 120332210084 YUSRIL HIDAYATULLOH

18 120332210624 RENALDI MALIK

19 120332310186 OKTAVIONA EKA PUTRI GUNAWAN

20 120332370179 ADIS MULYADI

21 120333110121 ALFI NUR TAZKIYAH

22 120333370469 THAMI ALYA FIRDAUS

23 120334010099 EISYA NAUTIKA RAHMI

24 120334010202 ALQAN NAZRAILMAN

25 120334030150 LUTHFI NURRAMADHAN SUTOHARDIO

26 120334070326 SITI ROBIATUL ADAWIAH

27 120334070589 WILDAN ARIF PURNAMA

28 120334110459 ELVA HAMIDAH AZHAR

29 120334170053 RIVANY MUNAWAROTUL AINI

30 120334250620 ALVIONA DWINANDA SARI

31 120334250645 PUTERI SHABRINA LUTHFIYYAHSYAH

32 120335010701 FASYA FATHARANI MUMTAZ

33 120335130114 ADZANNULOH HERMAWAN

34 120335150710 FADHLAN RIZKI RAMADHAN SUPARMAN

35 120342130104 HABIBAH SYIFA FAUZIAH

36 120342130191 AHMAD WALADI ROBI M

37 120342430004 SRI YULIA YULIANI

38 120361210068 DIANA MENTARI

39 120382530132 WAKHIDATUL ANNISA

40 120391070043 RAFI MOHAMMAD ALFADHL

41 120391250025 RAHMA DEVIA

42 120391390035 AMALIA ROMADONA

43 120391450053 DAVIN AZZAHRA CINTO

44 120392070013 ANDRI SANDRIWAN

45 120521090006 NABILA SALMA PUTRI

46 120621090409 HANA ANDINI SYAHRIAR

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342185 - PENDIDIKAN BAHASA JEPANG

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120191510510 RIDHO ARSY ALFAREZA

2 120312010392 KHANSA LAYYANA NAFILAH

3 120321110510 ABDILLAH QALBI SADIDA

4 120321490706 RIZKY NABILA PUTRI

5 120321510015 ALVINA FATHIN YASSINIA

6 120323250324 RAHMA NURSHIYAAM

7 120323350725 ROMARIO MAHEZA GUNAWAN

8 120323430723 AMELIA MUHLISA

9 120323470436 FEBY SYAHARANI

10 120324490017 SUMARISAH

11 120332030494 RYO SEPTIAN FUADZIN

12 120332110053 LUCIA MARGARETA

13 120332130098 FIKRI RAHMAT RUSKARDANI

14 120332190085 RABBANI HANDIWIDJAYA ENCUN

15 120332210284 TITO MUHAMMAD ATHORIQ

16 120332210318 MUHAMMAD ADITYA WIRASASMITA

17 120332210711 TIARA SITI AULIA NURA

18 120332250224 HABIB AL AKWA KUSDINAR RIZA MAHENDRA

19 120332370001 NADYA EVA PRADINI

20 120333070101 RISDA AIDILLA KENCANA

21 120333130146 RIZKY RAMADHANI NOVRIANSYAH

22 120333190506 MUHAMMAD HANIF IKHLASHUL AMAL

23 120334010582 RIFA ALIFAH GUNAWAN

24 120334010772 NIDA FADHILAH

25 120334030734 ALFIAN

26 120334070474 REZA NUR FAUZAN

27 120334070724 RIKA AMALIA

28 120334070788 AMALIA OKTAVIANI

29 120334110060 ZIOLA WIDI PRASETYA

30 120334190547 RIVAN ARISTIA

31 120334190571 GUSTI RAHMAH DERMAWAN

32 120334250296 LUTHFIAH FIRYAL KAMILIYA

33 120335010493 ADHINDA NINDYAZURRI ANANDRY

34 120335030643 ROSSI DAMAYANTI

35 120335050070 LISDA ANGGRAENI

36 120335150270 ALYA FADILAH

37 120335150602 SARI RAHMAWATI

38 120335170133 FERI NURJAMIL SYAFARI

39 120341051524 ADINDA RIKA PUTRI ANGGORO

40 120341110169 AGNES ARISANDI

41 120392170010 MUHAMMAD HABIB MUBAROK



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342193 - PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120142390801 DINDA MAZAYA FAUZAN

2 120312150050 ANANDA SUCI ARYANI

3 120321470097 SARAH REGINA LARASSATI

4 120323130973 SIELSA MAHESWARI PUTRI

5 120323250165 TSABITAH OKTAVIANA

6 120323290241 PUTRI RIZQI HANIFAH

7 120323470507 RUTH ANGELICA HARESTINA

8 120323510642 AMANDA KAMILA

9 120323610949 RIZKA FADILA

10 120332010076 FUJI FAUZIYYAH

11 120332050523 HAFIZHA TSALITSA AZZAHRA

12 120332050647 ISSARA BINTANG AZZAHRA

13 120332070001 VANIA ALDA SAPPHIRA

14 120332090638 ZAHRINA AULIA FILDZAH

15 120332190743 DAFFA ZAHRAN ZULFIKAR

16 120332290221 HASNA SHAFA NADHIRA

17 120332310772 IHVA LAVIVA

18 120332370309 SANDY ADISTI NURHASANAH

19 120332390686 SHELLY RIDHA SOLIHAH

20 120332410284 MUHAMMAD RAYHAN SYAWAL RAHMADHI

21 120333190075 DIHAN RESTU PEBRIANA

22 120333230295 FITRI SITI MARIAM

23 120333230468 LEKSONO NUGROHO

24 120333290089 SALMA TARIZA EKA PUTRI

25 120333310263 CHINTYA NOVIAN SAPUTRIA

26 120334010394 AUDREY SANDRA HILARY

27 120334010751 EVA RATNA PUTRI AGUSTINA

28 120334030443 MUHAMMAD GHADA BASKARA

29 120334030759 WINDI WIDIAWATI

30 120334050367 MAIMA PUTRI MAHARANI

31 120334090662 SHELLA ANANDA PUTRI

32 120334110412 DEWANTI AMELIA PUTRI

33 120334130201 GELORA SUKMA ADAWIYAH

34 120334130211 NABILA OLVIANA FIRMANI SHAHIRMAN

35 120334130756 IMELLYA PUTRI SALWA

36 120335010062 NOVIANI RIZKIA ACHMAD

37 120335050241 KHAIRUNNISA RAHMA AZ-ZAHRA

38 120335050844 NINA APRILIA

39 120335150834 M. HAIQAL PUTRA

40 120341110270 DIMAS WAHYU MUBARAK

41 120354030139 ABIDA RIZKY FADHILA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342204 - PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120111130033 FATHIN HAMAMA

2 120182010109 RIVA MAURISTA

3 120312050516 HEIDI ALODIA HAVILAH PUTRI

4 120321110388 AKIFAH ZILVA YUDANI

5 120321550366 GABRIELLA ALMA TITANINGRUM

6 120323490822 MUHAMAD IRWAN MAULANA

7 120331450270 AMELIA DWI ZAHARANI

8 120332030538 SHAFIRA SALSABILA NAQIYYA

9 120332050448 TINEZIA SHAKILA

10 120332150147 SRI WIDIARTI MAHARANI PRAMESWARI

11 120332170137 PUSPA AULIANI TOHAGA

12 120332190233 AULIA PUTRI FATMALA WATTIHELUW

13 120332190783 ANNISA TRIAN JULIARTI

14 120332370109 ISTIQNA AHNAF DEWITA

15 120332370481 AISYAH PUTERI AWLIYA

16 120332370533 PASARIBU, DINAN ANGGRAENY MARGARETHA

17 120332390535 RAKA CRISTIAN SYAH

18 120332390782 DHIYA ATHAYA KHANSA

19 120333250233 ALZIHRA JASMIN PRASETYO

20 120333310269 MELIANA GITA ROSANIAR

21 120333350330 HESTY SEFTIA ANGGRAENI

22 120334050271 WINDY AYU LESTARI

23 120334050686 REFIANI CHERY APRILIANT

24 120334070475 RADEN ACHMAD FAKHRI RABBANI PRAWIRADININGRAT

25 120334090471 ISMY AZIZ AZAHRA

26 120334110077 WIDANINGSIH

27 120334110480 JAJANG KUSNANDAR

28 120334130608 NUR AININ LATHIFAH

29 120334190672 NONENG TIKA WARTIKA

30 120334190694 MUHAMMAD NAZHIF SABIL AR-ROSYAD

31 120334210204 SHANIA KINTAN UTAMI

32 120334270170 DEA ADELLA YUSUF

33 120335010397 FADLY MAULANA RAMDHANI

34 120335050235 CINDY ZAKIAH

35 120335050779 DARYN MAHARANI PURBANI

36 120335090690 ILHAM RIZAL PRIYATNA

37 120335130254 DESRAM MAHARANI

38 120335150264 FADILLAH SYAIDAH THOHIROH NURHADI

39 120335150497 ARI SYAEFUL ROHMAN

40 120341031533 ZELDA AURA HIDAYAT PUTRI

41 120341071410 LAVRISHA RUMANTY RACHMAN

42 120341430205 NOVIRA PUTRI ANANDA

43 120342090076 NURUL MAURA FADHILAH

44 120342410214 SITI INAYATI AGNIA RIJNA

45 120381170178 MEITA ISTAMARRA ARRADILA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342212 - PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120181190064 AUFA RAIHANAH

2 120181210149 SHILMA ANJELINA GUNAWAN

3 120321410129 HANADITYA KIRANA BASUKI

4 120323210349 AHMAD ZAKY

5 120323310611 DHARMA VIRYA VISCA

6 120323630557 MARIA FATIHA

7 120332030532 DAELI ANNA PUTRIFOSA

8 120332050382 KAFA BILLAHI KAFILA

9 120332050502 AZKIA MAULIDA

10 120332070073 DIVA DINARA

11 120332090768 NADYA HAMIDA

12 120332110412 CYNTHIA HELLENA GUNAWAN

13 120332150607 YUDHA ADITIYA

14 120332170213 NAUFAL BUDIMAN YUSUF

15 120332170463 INAYAH FAUZIAH

16 120332190312 ANDRIAN HERMAN

17 120332270403 CHRISTOPHER GUNAWAN

18 120332290541 MUHAMAD FAHRI

19 120332310004 GEMA WARID RAMADHAN

20 120332330543 RAFID FAUZAN

21 120332390277 MICHAEL ARIS SANDI

22 120333290279 ZIKRI FILLAH MASAGI

23 120333290313 NANDI RAHAYU

24 120333350268 IRWAN FAJARI

25 120334010195 RIAN ROHIMAT

26 120334010442 KEVIN ANTHONY TONAPA

27 120334010537 TRESNA AYU

28 120334030350 SARAH HANDOYU

29 120334030757 FIKRI HASAN TAUFIQURRASYID

30 120334070611 MICHELLE ALICIA PRICIELLA

31 120334070646 M. YUDA YUDISTIRA

32 120334090778 NABILA YASMIN NURRITA

33 120334110762 MUAMMAR RIFKY

34 120334170429 YASMIN FATHIRAHMA AZMI

35 120334170558 DELFIRA PUTRI BUCHORY

36 120334190208 MALLIKA RACHMA AULIA

37 120334210136 ZAIHAN SALSABILA

38 120334230422 DWI WAHYU RIANA

39 120335010729 RAIHAN FADHLURRAHMAN SYAHIR

40 120335050110 ANISA RAHMAWATI

41 120335070307 MUHAMMAD ZAKI RAMADHANI

42 120335070689 YASMIN KHAERUNNISSA

43 120335170128 SYAHLAA ALSRIE SALSABIIL

44 120335170555 RANGGA MUHAMAD ALIF

45 120341450193 ERUL RISWANDI

46 120341450402 OKTA AJI RIZKI SAPUTRA

47 120341490319 ARLINDAFIRLY KHAERUNNISA

48 120342610045 YOLA ALMAIDAH

49 120342650196 ILMA AULIA

50 120391570015 DINI FATHIANISA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342227 - PENDIDIKAN SENI TARI

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120131050081 SHINTA MARINA

2 120142110353 ALVIN PRATAMA RAMADHAN

3 120182010050 IRWAN SAHPUTRA

4 120182030085 DEFTY ALSRI

5 120191310135 GINTA RIANA MEIRA

6 120311010262 FARHAN JAYADIKUSUMAH

7 120311330377 AZAHRA RIFKA FAIRUNISA

8 120311330389 MUHAMMAD ALVA RIZKIANSYAH

9 120311350880 INTAN SULISTIANA

10 120321270263 SYARITA FATHASYA AULYA

11 120321290428 PERMATA HAWASUCI NURANI

12 120321350299 ASTI NURUL ALVIANI

13 120321690902 ANNISA AYU DEWANTI

14 120323550539 AQLIYAH LUTVY TRIANDINI

15 120323590675 DEWI RATNASARI

16 120324030160 JITERA JAYA PUTRI

17 120324050328 AMALIA MUCHTAR

18 120332010110 FANNYSA NUR KHOLIFA RIZMAWANTI

19 120332070412 ALYA PUTRI DEWI

20 120332070503 SALMA BAHARRIZQI

21 120332110028 AYUMITHA NISSA RAMADHANI

22 120332130490 RISMAWAN GIRI SANTOSO

23 120332150782 KARINA PUTRI PEBRIANTI

24 120332290257 DHILA NURSABILA

25 120333010342 ELYANA YULIANTI

26 120333070423 SALSA RESTI FAUZI

27 120333190212 FAHMA FAJRIN ROHMATILLAH

28 120333210076 DETI LINDIANA

29 120333230252 SASKIA SYAHARANI DWY ILALANG

30 120333270116 RAISA FITRIAH

31 120333290322 QARINA SALWA CANDIANI

32 120333290376 DELVIA JULIYANI

33 120333290505 FRADITA DWI LESTARI

34 120333390175 ISNI SOLEHAH FAUZIAH

35 120334010034 VANIA ANGGI FEBRINA HARIS

36 120334010162 FANDAN NIKE CITRA AURIL

37 120334010186 DINI KRISTINAWATI

38 120334010443 NABILA INTANIA PUTRI

39 120334030469 NURCAHYA

40 120334030512 DILAN ARDIANSYAH

41 120334030567 FAUZIAH NUR FADILLAH

42 120334030579 AYU SRI RAHAYU

43 120334050506 SHINTA TRIANA MUNANDAR

44 120334050768 TAMARA AUDINA KUSMAWAN

45 120334070347 KHINDA NOVITASARI

46 120334070382 DIVA RAMADHONA SAFITRI

47 120334070560 RESTI NOVIANTI

48 120334090024 PUTRI AULIYA MARATUL FAUZIYAH

49 120334090790 YULIYANI SAFITRI

50 120334130071 DHAFIKA MUTIARA NURYOTIFANI

51 120334130090 LARASATI GITA KANDIA

52 120334130573 TRI MAHARANI

53 120334150054 ALYA PUTRI RAFILAH

54 120334230456 ILHAM MUZADA

55 120334230479 WIDIANTI SUPARTINI

56 120334230770 NENDEN KRESNA AYUNING QODRATILAH

57 120335010237 INA ROSDIANA

58 120335050818 DINDA SILVI CHATURANI

59 120335070686 NAILA RAMADIANI

60 120335070816 SITI ALIMAH

61 120335110292 UTAMY AYUNINGTIAS

62 120335110791 SALMA HALITZA BELLA

63 120335130197 R DARA SAKHILA

64 120335130370 HANIFAH JULIANTI

65 120335150001 ZOYA AMARA SAPUTRI RIDWAN

66 120335170708 TIFFANNY SHINTA APRILIANTY

67 120341010366 DINDA FACHRIA DWI SAFITRI

68 120341071071 RENDI WAHYUDI

69 120341110263 RIKE JUNIAR

70 120341131915 FIRDA SALSABILA SULAEMAN

71 120341490273 DEVITA AURA HERMAWAN

72 120341530315 ESA NURMAULIDA

73 120341530434 AINUN NISA NURUL AULIA

74 120342030107 RESSYA DWI ERLITHA

75 120342170164 FADILA ELZAHRA

76 120342230212 ADISTY HALIMATUS SOLIHAH

77 120391030019 ERNI HAERA NISA

78 120392090023 AZHAAR HANIIFAH

79 120392350011 DELA MAUDIKA

80 120392430025 HANIFAH PUTRI PRATAMA

81 120392730024 TEDY WIRYONO

82 120393170014 REGINA GHAIDA

83 120393630010 NAHLA MUTIARA RINI

84 120541030474 VARREL AULIA SUHATMADY

85 120711131109 SOFIE WELLYAMSHI MARNIS BONGGA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342235 - PENDIDIKAN SENI MUSIK

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120122210188 RONASARI REBECCA TOGATOROP

2 120182010085 RAIHAN OKTAJAYA

3 120311330742 ARDHIA TAHSYA MAHESWARI

4 120311330831 MUHAMMAD YAZID RAICITA DIAZZURRA

5 120312130096 FELIX IMANTAKA

6 120321490412 RISMA ASTRIANI

7 120321610888 ALYSSA AULIA AGUSTI

8 120323190564 RAHMA ARINDANI AYUMI

9 120332010223 EZEKIEL VICO WIBOWO

10 120332050092 RIZQI BAKTI RAMDANI

11 120332090139 VANIA RACHMA KHOERUNNISA

12 120332150719 MUHAMMAD FAUZI SOLIHIN

13 120332170116 LUVITA RISSHAUMA FITRAH

14 120332250656 DENDI SEPTIAWIGUNA

15 120332330611 ALMA FATHIYYA ASKARI

16 120332330756 FADLY MAFTUH FUDZOLI

17 120332390375 DEVAN HERDIANSYAH

18 120332430016 MUHAMMAD FRIZIANSYAH

19 120333030387 MUHAMMAD ANGGIE PRAMUDHIA

20 120333170032 MUHAMMAD RAKA KATRESNA

21 120333190151 MUHAMAD FAISHAL HIDAYATULLAH

22 120333190389 REIHAN AWALUDIN

23 120333310191 FITRIYANI REZKI AMANAH

24 120334010653 MUHAMMAD ILHAM FAJARUDIN

25 120334030076 MISBAH AZMI RAHMAN

26 120334030549 MUHAMAD RAIHAN ILHAM RAMADHAN

27 120334030623 CHRISTOFER RAPMAJAYA

28 120334030752 ARIYA RANGGA WIJAYA

29 120334050422 NISRINA AYU GURNITA

30 120334050636 FADHILA SYFA RISANI

31 120334070378 FAJAR RAMDHANI

32 120334110227 TANTY

33 120334130329 ALPIOLLA SEKAR GUNAWIJAYA

34 120334170058 ALFIANITA NURFADILAH HADIAWATI

35 120334170079 PITER SEMBIRING

36 120334170780 DIKDIK DRIANA

37 120334210310 GOENTUR MOCHAMAD ASHARI

38 120334230082 MUHAMAD FAUZI

39 120334230101 AMANDA OCTARINA ZENITHA

40 120334250158 PATRICIA IRENE

41 120335010101 SONNY KRISNANTO ABDILLAH

42 120335030095 RIJAL FIQRUL 'AZIZ

43 120335090826 TIARA DWI MERIANTI

44 120335110454 AYESHA AZZAHRA

45 120341011629 ANNISA DWIYANA

46 120341030418 WISNU PAMUNGKAS

47 120341051267 GHALURY PANUJA WINANDAR

48 120341111664 DONNY CHRISTIAN SAPUTRA SITUMORANG

49 120341410203 CANDRA AGRIA PRATAMA

50 120342030207 ASEP RIZWAN NURFALAH

51 120342170124 RAHMATUNNISA RAMADHANI S

52 120342270077 LISTY TILANIA

53 120342430163 SARANTI GALIH PANGRESTU

54 120342550209 PRILI DWI GARTIANI

55 120342790005 SUCI HARTIYANI

56 120351170042 MUHAMMAD GANANG MARTYANA

57 120355430463 GABY VERONICA SETIAWAN

58 120391530006 ILHAM FAUZI

59 120392370018 MUHAMMAD ILHAM FAUZAN

60 120631590387 BELLAVIERSA MARYULEN JELLA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342243 - BAHASA DAN SASTRA INGGRIS

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120142090453 NURUL FANIA AMRI

2 120151250455 RONI NOPRIYANTO

3 120311150008 ELIZA NATASYA PUTRI

4 120312210031 MUHAMMAD RIZQI RAHMATULLOH

5 120321050197 NADIA SAKINAH

6 120323010425 NURUL AZKYA

7 120323190866 GENDIS WAGISWARI

8 120324470372 ALTOF MUHAMMAD SUTRISNO

9 120331390203 REKI KATISAYA SUSILO

10 120332030097 NASWA DHIYA PRAMESWARI

11 120332110166 SALSABILA NADHIFAH

12 120332130201 FACHRI RAFI RIZQULLAH

13 120332150404 ERICK AGUNG YOHANES

14 120332170272 SASTHIA MUHARANI PRAHASTI

15 120332170404 MUHAMMAD FAISAL RAYHAN KHALFANI

16 120332170766 MOHAMMAD RAFIF NOVARA

17 120332250279 SEKAR ZAHRAH NOVRIZA RAMADHANTI

18 120332270123 PRUDENCE ARDHANESWARY PURNOMO

19 120332370292 ANDIEN SHAUFANI

20 120332410567 RAFI HARDIANSYAH

21 120333190284 SHEREN AGUSTIN

22 120333370505 SHOFIA ISNA NOORMUZAKKY

23 120334010065 RIO FIRMAN WANDANA

24 120334010512 YOANA ELISABETH MULYONO

25 120334030680 MUTIARA ELSA PUTRI

26 120334110096 SYAIMA HUSNA KAMILA

27 120334110638 ADZAHRA SITI ROBYATI ADAWIAH

28 120334170537 MAUDY APRILIA EXECELLINA

29 120334190304 INTAN SOFIA RAHMAH

30 120334190412 RIFQI YANDA PRATAMA

31 120334250221 GINA MAISYUN MADRIYAH

32 120335010329 INTAN ANNISYA PUSPA JELITA

33 120335010710 JONATHAN BANYU CAKRA BUWANA

34 120335030017 DHEA NABILA

35 120335050272 TASYA AZZAHRO FAJRIYAH

36 120335070602 SHEILA FATHURROHMAH

37 120335110296 SHAFA SABILA INDRAWATI

38 120335130247 IHSAN ABDURROHMAN NASHRULLOH

39 120335130387 KINEISHA ZAYNA DESTHYANKA

40 120341031165 ANDINA AYU AZHARA

41 120341031788 TEDY MOHAMAD NUR

42 120342210034 ADE MAHARANI

43 120342310011 AULIA VIRDHA FHADILLAH

44 120352270002 MIJIL HARYO SISWANTORO

45 120391170034 MUHAMMAD DANY



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342251 - BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121010111 TRYS BIMA SEPTIANI MANURUNG

2 120321270252 SUHAILLA SEKAR AYU

3 120321390450 SABRINA HARVESTIA ORISZASATIVA

4 120321730625 SHAFA AULIA RAMADHANI

5 120323471212 AULIA AZIZ SALSABILLA

6 120323511334 MUHAMMAD RIFAN PRIANTO

7 120323590656 ASRI SEVTEEN NURHAFSAH

8 120323610218 ANGGI RUSTIANA

9 120331230127 WIDYA ARYANI RIZKY

10 120331230251 ALFINA YULI ASTRIA KHOIRUNNISA

11 120331410014 AFIFAH DWI MUFIDAH

12 120331410068 SHEILA SYALSABILLA

13 120332010787 SYLVA JULIANTY WARDANI

14 120332050366 HAZIM MUJAHID

15 120332070372 ADINDA PUTRI CHANIAVATOV

16 120332070777 NIRA FEBRINA

17 120332170509 WENDRA RIYADI SOMANTRI

18 120332190595 SHANTI ANGGRAENI RACHMAN

19 120332210242 RIFKI ZAENAL MUTTAQIN

20 120332230137 BALERINA AULIA PAWITRA

21 120332250503 SALSABILA IZZATI ALIA

22 120332270157 RIZKA FITRIANI

23 120332330215 SITI SYIFA NURKOMALA

24 120332370052 CAHARA NUSA ANTARA

25 120332390562 SYIFA NUR AINI

26 120332410060 NAYLA FADHILA

27 120333010297 ANGGRAINI AYU SETYO DEWI

28 120333110266 AGHNIA TAZQIAH

29 120333250382 ATIK FATIHAH

30 120333250434 TARISA FITRIA FASYA

31 120334010485 SALMA RIZQIYA ZULFA

32 120334030519 DIYAN HAERANI

33 120334130123 KHUSNUL KHOTIMAH

34 120334210250 NUR CIPTA MUSTIKA SARI

35 120334210665 AULIA SHABRINA FITRI

36 120335010041 DINA SHAFIRA

37 120335050422 SANIYYAH NAZHIRAH FASYA

38 120341010461 SAJIDAH AL-LATHIFAH FIRDAUS

39 120341011040 GALUH RADITE BAYU KINASIH

40 120341150828 YASYA SILMI RAMADHAN

41 120341450261 NUANSA CINTA PUTERI DWIPA

42 120341450372 AUDILA RESNITA PUTRI

43 120351490074 NU'MAN MUMTAZ

SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342266 - PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120311330174 MUHAMMAD GULAM FARISH

2 120321150650 INDAH PURNAMASARI

3 120321290813 HANIFA AZZAHRA NURRAHMAN

4 120321690864 ANGELIA LABORA

5 120321710542 SYAVIERA NOOR IBRAHIM

6 120323310699 SITI RAINA HAJIDAH

7 120323471582 RIZKY FADILLAH

8 120323490427 DIVA RISVANETTA AZAHRA

9 120332010782 IRVAN ADITYA RAMDHANI PUTRA

10 120332050180 FITRI APRIYANTI

11 120332090027 HILWA HUSNIA ZAHRANI

12 120332170187 SELVINA

13 120332170517 MUHAMAD TRI ADIPTYA BAYU

14 120332250416 WINDI TASYA TUNISA

15 120332290162 IFFAH MUGHNI WALGHINA

16 120332310491 GHEFIRA ALYA AZ-ZAHRA

17 120332350202 NUR AZZURA IBRAHIM

18 120333230024 KHOIRUN NISA

19 120333330443 PUSPITA MEGA AGNIA

20 120334010593 TITA NURJANAH

21 120334050121 WEBI BUNGA NURHASANAH

22 120334090104 NOVIA RESTU NURFADILAH

23 120334150096 FITRI

24 120334190046 HASNA ALIFIA NAZRYATI

25 120334210097 DIVA AULIA NINGRUM

26 120334230260 SILVIA HANDAYANI

27 120334270257 ZAKIYAH MUNAWWAROH

28 120335050717 ANISA NURFADILAH

29 120335070415 ALIFIA DEWI NURADJI

30 120335110067 SYIFAA INSANIA PERMATA

31 120335130450 FINA NUR FITRIANA

32 120335130749 ELVIRA PUTRI DAYANTI

33 120341031922 BAHRIL PUTRA ARDIAN

34 120341110109 FAIZA DITA MAGHFIRA

35 120341131207 NISRINA DWI RACHMAWATI

36 120342070069 DELIS SHOFIATUN NISA

37 120342270236 RATNA ARRIZZA

38 120342410188 ANDINI LIDIANTRI

39 120391170015 MARSELA AFRILIANY HIDAYAT

40 120391250034 VERA RUSTIKA

41 120392550018 DEVI ELIZA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342274 - PENDIDIKAN TATA BOGA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120142050518 NAILATUL FADHILAH SYARWAN

2 120142330062 LATHIFAH

3 120142390564 FATHNA AMIRAH

4 120181790004 KHANSA ATIKAH KHAIRUNNISA

5 120191470430 SALSABILA RAHMADHANI

6 120311030417 HAGEL DECOZAR PURWANTO

7 120312070164 RATNA DYAH PRAMESTI

8 120321670816 FATHIA NUR ADIBAH

9 120321670898 MUTHMAINNAH ATHIFAH RAMADHANI

10 120323110377 FAUSTA SYHANDANA

11 120323151012 ERMINA PUTRI ABRILI

12 120323370449 QORI SITI NURANISA TISNA ZAHRA

13 120323571024 EVITA FEBRIANI

14 120323630727 ISTIQOMAH ROBBANIYAH

15 120332030069 RIGHTY BRAMMASTHA.R.S

16 120332030112 ISMI CHOIRUNNISA

17 120332030787 SATRIA PANJI BASKARA

18 120332150192 AZHARI OKTAVINA WIJAYA

19 120332170556 PRETTY AMELIA ROSA

20 120332270434 WASALWA HAQ FIRIZKILLAH

21 120332290195 DINA NOVITA SIHOMBING

22 120332390073 BUNGA ISNI NURRAHMA

23 120332390238 ADINDA SALMA MAHIRA

24 120332410666 KHENDA OKSAVA ANTONI

25 120333170525 FARHAN DIMAS RAMADHAN

26 120333310194 ANNISA AGUSTIANA

27 120334010451 NANDA VIRGINIA

28 120334010547 DESTRI NUR HAYANTI

29 120334030247 RAHMA JAMILAH

30 120334050587 CANTIKA REGINA PUTRI

31 120334190480 EVI NOVIANTI

32 120335030828 SHASQIA SARASWATI HIDAYAH

33 120335050490 SYACHNAZYA AURELLIA FAZIRA

34 120341011231 ZULHAKIM ROMANA

35 120341031825 SALMA NUR FADHLI

36 120341051970 NABILA AMALIYAH HARDIANTO

37 120341110936 RADEN NURUL MUFID PUTRA PRIANSYAH

38 120342410131 BILKIS SITI KOMARIAH

39 120351070092 LOWISE KEZIA SIREGAR

40 120351730292 GITA SAFITRI ANI

41 120393210003 TALITHA MAKKIH

42 120542310011 ARYO NUGRAHA CHANDRA KARTIKA



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342282 - PENDIDIKAN TATA BUSANA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120131310818 RADIATUL AULIA

2 120141070343 TIARA ARNET

3 120142390292 TAUFIKA BULAN SAMUDERA

4 120143030128 SAUFA SYAKILA NAZIHA

5 120143330061 FITRIA RAMADHANI

6 120171110453 LUTFHIA SABRINA

7 120171370749 DESTI HEVIKA SARI

8 120191490410 LATIFATUL NGAZIZAH

9 120311070779 NISA LISTRIANI

10 120311170134 HAEN MUHAEMANURROHMAH

11 120321390512 AININA NABILLA LARASATY

12 120323310106 DANIYAH RAIHANAH

13 120323490280 FACHRANA FAIRUZA

14 120323511476 GADING SALIRO AYUNING SUKMO KENAWATI PUTRI

15 120323570168 PURNAMA ANNISYA

16 120331330083 SYIFA AULYA PUTRI BUDIMAN

17 120332050638 INDRI BADRIATUL AGNIA

18 120332070199 YASMIN MAULATUL FADHILAH

19 120332150610 NUHA LABIBAH

20 120332190041 TSANIYA TIARA MAHARANI

21 120332190238 NAJWA AISHA ARIELIA

22 120332190630 NAJMA HUMAIRA NISAURRAHMAH

23 120332250218 SHINTA NURAINI PUTRI

24 120332290268 WASALMA HAQ FIAUNILLAH

25 120332370131 RANI ROSVITA

26 120332410271 TSALSA AQILAH

27 120333290352 ANDINI PUTRI

28 120334030701 FADIA VIANI

29 120334070255 WIJAYANTI NINGSIH

30 120334250102 PUTRI AYU ANGGRAINI

31 120334250500 LARAS WIDYANI

32 120335050230 NABILA FASYA

33 120335050748 SABILA ALIYATU SILMI

34 120335070320 ALDA SOFYANA

35 120335070781 SYIFAA YUSTIANA DEWI

36 120335110237 NADILLA LANWI RIZQIE

37 120335150053 FLADIO MUHAMMAD HAIKAL

38 120342030023 ANDINA JELITA

39 120342250131 REGITA ARISANTY

40 120351450228 ATHIYATUL MAULA

41 120353290003 NUHA IS'AF ROSYIDAH

42 120392550002 ROSYA WIANDA MARYAM

43 120511170249 HUSNUL KHATIMAH

44 120731010105 RAGIL FAHRIA HERNAWAN



SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI 2020

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

3342297 - PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA

NO. NO. PESERTA NAMA

1 120121031402 RICKY PAULUS SIANTURI

2 120122130011 REHUEL AGUNG TIMOTI

3 120122250421 BUDIMAN HASIBUAN

4 120311110048 ALFIAN FARIS ZULFIQAR

5 120311290058 AGUNG FAUZI

6 120323070262 MUHAMMAD DAFFA ALIFTAMA DEWANTO

7 120324230299 BAYU NUGRAHA

8 120332090570 NIZAR FARROS

9 120332170532 ZATI ALDHY AM