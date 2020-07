Raissa Anggiani, Soloist Muda Berbakat Kenalkan Single Kolaborasi Terbaru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Raissa Anggiani (16) dan Arash Buana (17) semakin melejit di platform musik digital karena lagu kolaborasi mereka yang berjudul 'If U Could See Me Crying In My Room' masuk dalam chart viral Indonesia.

Lagu yang menceritakan tentang toxic relationship ini memiliki cerita yang cukup banyak dirasakan oleh kehidupan remaja masa kini.

Memiliki suara yang indah, bakat seni dari Raissa Anggiani ini berasal dari orang tuanya yang juga merupakan anak dari pasangan artis Annisa Trihapsari dan Thomas Djorghi.

• Nurlatifah, Istri Mantan Bupati Karawang Ade Swara Menghirup Udara Bebas, tapi Suami Masih Ditahan

Ditemui saat promo lagunya di salah satu statiun radio Jalan Dipatiukur Bandung, Raissa Anggiani mengatakan sejak kecil ia memang sudah tertarik di dunia musik.

Bahkan ia tertarik untuk bermain piano, bermain gitar, dan menulis lirik lagu.

"Aku memang suka menulis dan aku juga menulis lirik laguku sendiri. Namun untuk lagu kolaborasi ini, aku dan Arash menulis lirik lagunya berdua,' ujar Raissa, Jumat (15/7/2020).

Raissa mengatakan orang tuanya tidak memaksanya untuk mengikuti jejaknya di dunia akting.

• Ini 5 Hobi Unik Para Pemain Persib Bandung, dari Masak Hingga Main Layangan

Walaupun menurutnya tidak menutup kemungkinan akan terjun di dunia akting di masa depannya, namun saat ini ia fokus untuk bermusik saja.

"Orang tua aku fokus banget sama pendidikan, nah untuk yang musik ini mereka dukung. Sampai akhirnya aku sempat les piano klasik selama 4 tahun," ujarnya ramah.

Tak berhenti hanya di tempat les saja, Raissa juga belajar alat musik lain secara otodidak.

Sementara itu untuk menulis lirik lagu, sebelumnya ia menulis bait-bait puisi yang kemudian ia ubah menjadi lirik lagu.

• Ini 5 Hobi Unik Para Pemain Persib Bandung, dari Masak Hingga Main Layangan

Raissa Anggiani adalah seorang penyanyi soloist muda berbakat dan juga penulis lagu yang dalam waktu dekat ini akan merilis single perdananya.

Raissa mulai terlihat dari konten-konten musik di akun instagram dan youtube nya. Di usianya yang masih muda, Raissa memiliki karakter vocal yang unik dan sedikit berbeda.