Sudah Mengalami, Mantan Istri Engku Emran Tuliskan Cara Obati Hati Laudya Cythia Bella yang Remuk

Mantan istri pertama Engku Emran menulsikan pesan menguatkan hati Luadya Cythia Bella yang 'remuk.'

Tak seperti drama kisruh rumah tangga, mantan istri biasanya akan tertawa penuh kebencian karena rumah tagga sang suami dengan istri barunya hancur.

Erra Fazira yang punya satu anak dari pernikahan dengan Engku Emran malah mendoakan Laudya Cynthia Bella bakal mampu melewati masa sulit dan akan ada cahaya kebahagiaan.

//

TRIBUNJABAR.ID - Tanggapi perceraian Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran, sang mantan istri Erra Fazira menulis kalimat di Instagramnya yang menuai perhatian.

Sang mantan istri, Erra Fazira menuliskan kalimat motivasi melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (1/7/2020).

Ibunda dari Engku Aleesya ini menuliskan kalimat agar setiap orang tetap berpikir positif apapun yang terjadi.

Dari kalimat yang ia tulis, Erra Fazira memberikan semangat, seberat apapun masalah yang dilalui, pasti akan ada jalannya.

Begini unggahan panjang Erra Fazira di Instagramnya:

No matter what you're going through,

there's a light at the end of the tunnel.. . .