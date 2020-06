Golongan Darah A Punya Risiko Paling Tinggi Tertular Virus Corona, yang Paling Rendah Apa?

TRIBUNJABAR.ID, LONDON - Golongan darah seseorang kemungkinan besar memiliki peran besar dalam tingkat keparahan gejala yang dialami pasien Covid-19.

Analisis genetis pasien Covid-19 menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki golongan darah O lebih terlindungi dari virus corona.

Sebaliknya, orang dengan golongan darah A mungkin lebih berisiko komplikasi akibat virus corona.

Seperti yang dilansir news-medical.net, tim peneliti di Eropa menemukan bahwa dua variasi genetik bisa menunjukkan siapa yang lebih berisiko sakit parah bahkan meninggal dunia akibat infeksi virus corona atau Covid-19.

Ilustrasi golongan darah

Selain itu, para ilmuwan juga menemukan adanya hubungan antara virus corona dengan golongan darah, menyatakan beberapa orang cenderung terpapar Covid-19.

Hasil studi yang dipublikasikan The New England Journal of Medicine itu menjelaskan mengapa beberapa orang bisa memiliki risiko tinggi terinfeksi dan mengalami gejala yang parah.

Dalam 3 studi yang berbeda, peneliti dari Universitas Columbia, Mazandaran University of Medical Sciences di Iran dan beberapa institusi di China juga menghasilkan temuan yang serupa.

Kegagalan pernapasan pada pasien Covid-19

Patogenesis Covid-19 yang parah dan penyebab kegagalan pernapasan pada pasien virus corona masih belum jelas, tetapi tingkat kematian pada pasien usia dan laki-laki, cukup tinggi.

Lebih lanjut, orang memiliki masalah kesehatan yang mendasarinya lebih mungkin mengalami gejala Covid-19 yang lebih parah, termasuk hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit kardiovaskular.