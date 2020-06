Ada Potongan Harga untuk Anda yang Ingin Miliki Honda CBR 250RR

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar gembira bagi pnecinta motor Honda, khususnya varian sport CBR 250RR. Saat ini, PT Daya Adicipta Motora (DAM) bekerja sama dengan semua jaringan sepeda motor Honda di Jawa Barat memberikan program khusus bagi konsumen pencinta motor sport nan penuh gaya ini.

Satu di antaranya adalah memberikan program penjualan Honda CBR250RR yang memiliki tampilan khusus untuk pencinta motor sport yang senang berkreasi dan modifikasi.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan, mengatakan selama periode bulan Juni, konsumen yang membeli Honda CBR250RR akan berkesempatan memperoleh motor stylish ini dengan harga lebih murah dengan hadirnya potongan khusus sebesar Rp 7,5 juta.

"Program ini berlaku untuk pembelian Honda CBR250RR secara cash maupun kredit dengan syarat dan ketentuan berlaku," kata Lerri Gunawan, Kamis (11/6/2020).

Menurut Lerri, program ini digelar sebagai bentuk apresiasi Honda kepada konsumen Honda khususnya pencinta motor sport dengan memberikan program menarik untuk setiap pembelian Honda CBR250RR.

"Program ini diharapkan dapat mewujudkan mimpi konsumen yang menginginkan motor super sport 250cc dari Honda," katanya.

Lerri menyebutkan bahwa New Honda CBR250RR kini memiliki dua varian warna baru yaitu black freedom dan bravery mat red.

Tampil agresif dengan dominasi warna hitam glossy, varian black freedom secara khusus dihadirkan bagi pencinta sepeda motor sport yang senang berkreasi dan memodifikasi motornya sesuai karakter pengendaranya.

Sementara itu, bravery mat red tampil mencolok dengan warna merah yang berkesan lebih berani dan sporty sehingga menghadirkan siluet posisi berkendara yang agresif.

"Kedua pilihan terbaru ini menemani dua pilihan warna lainnya yang telah ada, yaitu mat gunpowder black metallic dan Honda Racing Red," ujarnya.

New Honda CBR250RR Black Freedom tipe standar dipasarkan dengan harga OTR (on the road) Bandung Rp 61.900.000. Varian ini melengkapi pilihan warna lainnya bravery mat red dan mat gunpowder black metallic yang dipasarkan OTR Bandung Rp 66.200.000 untuk tipe STD (standar) dan Rp 73 juta untuk tipe ABS.

Sementara itu Honda Racing Red dipasarkan dengan harga OTR Bandung Rp 66.800.000 untuk tipe STD dan Rp 73.600.000 untuk tipe ABS. (*)