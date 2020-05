Kakak tusuk adik kandung di Garut. Tetangga mengenal korban sosok nakal dan humoris.

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Peristiwa penganiayaan adik oleh kakak kandung di Garut yang berujung maut menggegerkan warga di Perum Suci Permai, Karangpawitan.

Pasalnya, Wira (21) tewas setelah ditusuk oleh kakaknya QA (27) di malam takbir.

Sejumlah tetangga tak menyangka jika Wira akan tewas mengenaskan.

Para tetangga mengenal Wira sebagai sosok pemuda nakal.

"Memang agak bandel anaknya. Dia punya tato di dadanya," ujar salah seorang tetangga korban yang juga temannya, Senin (25/5/2020).

Tato di bagian dada korban, bertuliskan 'Can You Feel My Heart'.

Di atas tato itu, pisau menusuk Wira dan menjadi penyebab kematiannya.

Walau dikenal nakal, namun tetangga menilai Wira merupakan sosok humoris.

Bahkan beberapa jam sebelum kematiannya, Wira sempat bercanda dengan tetangganya.

"Sama saya sempat main dulu dan bercanda. Saya juga enggak tahu kenapa dia berantem dengan kakaknya," ucapnya.