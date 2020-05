TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus selalu kita jaga, karena kesehatan mencakup segala aspek dalam kehidupan kita, mulai dari beraktivitas sehari-hari seperti bekerja, berolahraga, bahkan berkendara menggunakan sepeda motor pun membutuhkan fisik yang prima dari pengendara.

Fisik yang kurang baik akan menyebabkan berkurangnya tingkat konsentrasi pada otak kita saat berkendara, sehingga akan membahayakan kita sebagai pengendara ataupun orang lain.

“Olahraga selama 20 menit di setiap harinya merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita,” buka Ludhy Kusuma selaku Safety Riding Development Section Head PT Daya Adicipta Motora.

Olahraga ringan dapat dilakukan di rumah tanpa harus ke tempat kebugaran atau ke arena olahraga, dengan melakukannya di rumah kita akan memiliki waktu yang lebih banyak dan tidak terlalu memerlukan usaha yang berat untuk melakukannya.

Berikut beberapa tips sehat dirumah aja dari instruktur safety riding DAM, diantaranya :

1. Push up

Push up merupakan salah satu olahraga ringan yang dapat dilakukan di rumah dengan mudah, dengan cara telungkup menghadap ke lantai kemudian di bagian dada tangan kita mendorong ke atas, gerakan ini untuk melatih otot dada kita. “Selain itu, push up dapat berfungsi memperkuat kekuatan tangan pengendara saat berkendara,” ujar Ludhy. Gerakan push up dilakukan sebanyak empat set dan setiap set nya dilakukan sebanyak 15 kali hitungan.

Tips Sehat #DirumahAja Ala Instruktur Safety Riding DAM (Istimewa)

2. Sit up

Sit up merupakan gerakan yang dilakukan untuk melatih otot perut kita. Berbaringlah telentang sambil menekuk kedua lutut, sentuhkan ujung jari tangan di belakang telinga, bangunkan tubuh dari lantai lalu dekatkan dada ke paha, turunkan lagi tubuh ke lantai ke posisi semula. Lakukan sit up sebanyak 4 set masing-masing 15 kali.

3. Squat