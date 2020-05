Sampah di Bandung Turun 5 Persen Selama Pandemi Corona

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Volume sampah di Kota Bandung saat pandemi virus korona dinilai mengalami penurunan, jika dibandingkan sebelumnya.

Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung, Gun Gun Saptari mengatakan sebelum pandemi covid-19 dibandingkan saat adanya pembatasan aktivitas warga jumlah sampah menurun.

"Sebelum covid 1.347 ton sampah per hari. Saat PSBB Bandung, 1.277 ton per hari. Perbandingan dengan sebelum pandemi tonase turun 5,2 persen," ujar Gun Gun, saat dihubungi Tribun via ponselnya, di Kota Bandung, Sabtu (16/5/2020).

Menurutnya, saat PSBB provinsi Jawa Barat juga mengalami penurunan menjadi 1.298 ton sampah per hari atau setara dengan 257 rit (perjalanan bolak-balik kendaraan) per hari.

"Pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir Sarimukti Kota Bandung," katanya.

Dia bilang penurunan terbesar terjadi pada segmentasi komersial semisal hotel. Rata-rata penurunan di sektor perhotelan saat PSBB Bandung 72 persen dibandingkan sebelum pandemi virus korona.