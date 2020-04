Pemkab Bandung Gelar Rapid Test Tahap 2, Bupati : Jaga Imun, Kuatkan Iman

TRIBUNJABAR.ID - Rapid Test Massif tahap II mulai dilaksanakan. Sebanyak 300 peserta yang telah mendapat undangan, melaksanakan uji petik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mekanisme drive thru di Kawasan Stadion Si Jalak Harupat (SJH) Kecamatan Kutawaringin, Selasa (7/4/2020).

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami mengatakan sama seperti tahap I, pihaknya melakukan tes dengan 3 mekanisme.

“Yang pertama mekanisme drive thru sebanyak 300 peserta undangan di SJH. Yang kedua dengan mekanisme door to door, dan yang ketiga pelaksanaan di rumah sakit,” kata Kadinkes di sela-sela pelaksanaan tes mekanisme drive thru.

Untuk pelaksanaan drive thru, lanjut Grace, pihaknya menempatkan 6 tim di 6 pos pemeriksaan. Hal tersebut merupakan upaya perbaikan pelayanan, sebagai hasil evaluasi pelaksanaan pada tahap I.

“Evaluasi dari pelaksanaan pada tes tahap I, Alhamdulillah hari ini lebih lancar. Tahap I kami siapkan 4 pos, kini kami tambah menjadi enam pos pelayanan sehingga kecepatan pelayanan bisa ditingkatkan. Selain itu, kami menjadwalkan undangan ke dalam 3 sesi, yaitu pukul 08.00-09.00, 09.00-10.00 dan 10.00-11.00. Meskipun jumlah peserta lebih banyak, namun dengan pembagian undangan per sesi 100 peserta dan penambahan pos pelayanan, sehingga tidak terjadi penumpukan dan antrian panjang kendaraan,” ujar Grace Mediana.

• Imbas Corona, Harga Ayam di Sukabumi Hancur, Peternak Jual Langsung ke Warga Rp 10 Ribu/Kg

Sementara untuk tes dengan mekanisme door to door, tuturnya, sudah dimulai sejak hari Senin (6/4/2020). Kurang lebih sebanyak 1.000 peserta menjadi sasaran tes yang dilakukan jajaran puskesmas itu.

“Mudah-mudahan pada Kamis atau Jum’at besok, mekanisme door to door ini bisa rampung. Selain itu, kami juga mengalokasikan sebanyak 500 alat tes, untuk dilaksanakan di lokasi pengungsian bencana banjir,” tuturnya.

Pemkab Bandung Gelar Rapid Test Tahap 2, Bupati Minta Jaga Imun (istimewa)

Pada kesempatan tersebut, Grace menyebut terkait hasil Rapid Test tahap pertama. Dari kuota sebanyak 556 alat tes, terdapat 3 positif, 5 invalid dan sisanya negatif.

“Untuk peserta dengan hasil positif, sudah kami tindak lanjuti dengan langkah berikutnya. Yaitu dengan melakukan tes swab di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat (Jabar). Semoga hasilnya bisa negatif, supaya langkah-langkah dalam penanganan kami selanjutnya akan lebih tertata,” kata Grace.

• Cara Mudah Dapatkan Token Listrik Gratis dari PLN, Bisa Lewat WhatsApp Lho, Simak di Sini

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Riantini mengungkapkan, sedikit hambatan terjadi di pos pendaftaran. Setiap undangan, terangnya, telah diberi soft file formulir untuk dicetak dan diisi secara mandiri.