Wujudkan Mimpi Konsumen, PT DAM dan tob insurance Hadirkan Program THR untuk Teman Sehati

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Menyambut bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, konsumen yang ingin membeli Honda BeAT Series dan Honda Genio berkesempatan mengikuti program undian "THR untuk Teman Sehati".

Program ini diselenggarakan atas kerja sama antara PT Daya Adicipta Motora ( PT DAM ) dengan PT Asuransi Total Bersama atau yang lebih dikenal tob insurance sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum.

Konsumen yang membeli 1 unit Honda BeAT atau Genio Series pada periode program 15 Maret s/d 15 Juni 2020, maka konsumen berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian yang akan diundi pada akhir periode program.

Di mana program ini berlaku untuk pembelian cash atau kredit dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama 1 (satu) unit Honda PCX 150.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan Program THR untuk Teman Sehati ini bertujuan untuk terus meningkatkan loyalitas konsumen terhadap sepeda motor Honda.

Harapannya melalui program THR untuk Teman Sehati ini dapat mewujudkan mimpi konsumen untuk memiliki sepeda motor Honda.

Setelah membeli sepeda motor Honda BeAT atau Genio Series di jaringan sepeda motor Honda di Jawa Barat, konsumen wajib mendownload dan melakukan register data pembelian sepeda motor Honda di aplikasi Daya Auto.

Daya Auto merupakan aplikasi online booking servis sepeda motor Honda di Jawa Barat yang dapat di unduh secara gratis melalui smartphone di Google Playstore.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal.

Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).