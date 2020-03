Apresiasi Bengkel Resmi Honda di Jawa Barat, DAM Gelar AHASS Awards 2020

Para pemenang The Best Platinum di ajang AHASS Awards 2020.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sepanjang tahun 2019, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat berhasil mencatat layanan purna-jual lebih dari 9 juta unit sepeda motor yang telah melakukan perawatan di bengkel resmi Honda atau AHASS.

Sementara secara nasional, DAM telah memberikan kontribusi sebesar 18,5 persen pada tahun 2019.

Pencapaian tersebut diraih dengan banyaknya kegiatan dan beberapa layanan seperti Servis Visit, PIT Express, Honda Care dan beragam promo-promo di seluruh AHASS.

Sebagai upaya memberikan apresiasi kepada seluruh AHASS atas pencapaiannya di tahun 2019 serta untuk mengukur kualitas layanan dari bengkel resmi Honda khususnya di Jawa Barat, DAM menggelar acara penganugerahan “AHASS Awards ke-12”.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Mason Pine, Bandung (4/3) ini mengusung tema “Move to the Next Level.

AHASS Awards 2020 diikuti oleh 328 AHASS H23 di seluruh Jawa Barat dengan memberikan dua kategori utama The Best Platinum dan The Best Gold.

General Manager Technical Service, Denny Budiman mengatakan, Ajang ini dihadirkan untuk mengukur kualitas layanan dari bengkel resmi Honda khususnya di Jawa Barat. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima yang sesuai standar kepada seluruh konsumen serta dapat terus meningkatkan jumlah konsumen Honda yang masuk ke AHASS.

“Terima kasih kepada seluruh AHASS di Jawa Barat atas pencapaian yang diraih tahun ini dan selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen setia Honda. Dengan Semangat Satu HATI, kami selalu berkomitmen untuk menemani konsumen meraih mimpinya dengan memberikan layanan after sales service terbaik melalui 550 AHASS yang tersebar di seluruh Jawa Barat,” ujar Denny.

Para pemenang The Best Gold di ajang AHASS Awards 2020. (istimewa)

Seluruh AHASS di Jawa Barat telah dinilai melalui program evaluasi tahunan yang dilakukan secara kuantitatif. Melalui tim audit DAM, mereka sudah melakukan serangkaian penilaian kepada seluruh AHASS secara performance baik dari segi Quality, Capacity dan Promotion.

Selain 2 kategori utama yang telah hadir pada AHASS Awards, ada 3 kategori lain yakni Best effort, Best Claim, Best NOS, dan Best LKH. Dan yang berhak menerima penghargaan terbaik pada AHASS Award ke-12 kali ini adalah AHASS Benjoyo Motor, Depok.