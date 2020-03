Sempat Berusaha Kabur Saat Razia, Sopir Mobil Honda Mobilio di Tasikmaya Ini Diduga Pencuri Motor

Honda Mobilio yang dikendarai AS diamankan sejumlah petugas Satlantas Polres Tasikmalaya Kota di eks Terminal Cilembang, Kamis (5/3/2020).

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA- Polres Tasikmalaya Kota terus mengembangkan kasus terjaringnya warga Garut berinisial AS (23) yang kedapatan membawa kunci T dan kunci astag serta miras di dalam mobil Honda Mobilia D 1154 WZ yang dikemudikannya.

Dari bukti yang ada, petugas mengidentifikasi AS sebagai terduga pencurian sepeda motor. Sebelumnya, saat dirazia Kamis (5/3/2020), AS mengaku baru sekitar dua minggu keluar dari Lapas Tasikmalaya.

"Nah saat AS diserahkan ke Satreskrim. Ia mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor dua kali, yaitu di Garut dan Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya," kata Kasatlantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Ajat Sudjrajat, Jumat (6/3/2020).

Dengan adanya pengakuan itu, tambah Ajat, kasus AS kini ditangani Satreskrim. "Kasusnya kini sudah ditangani jajaran Satreskrim, karena ada pengakuan dari AS bahwa ia pernah mencuri dua sepeda motor," ujarnya.

Seperti diberitakan, jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan razia di Jalan By Pass Ir H Djuanda tepatnya di depan eks Terminal Cilembang, menghentikan mobil Honda Mobilio warna merah tembaga metalik.

Mobil yang dikemudikan AS itu sempat berhenti namun sang pengemudi sempat berupaya kabur dengan tancap gas.

Beruntung petugas cekatan dengan memegang stang setir mobil sambil meraih tubuh AS. Mobil pun akhirnya berhenti.

Saat penggeledahan, petugas Satlantas menemukan perangkat untuk mencuri sepeda motor terdiri dari kunci T dan kunci astag.

Petugas juga menemukan miras yang dituangkan dalam ke dalam botol plastik tempat minuman.

Saat diinterogasi, AS mengaku baru dua minggu keluar dari Lapas Tasikmalaya. Berdasarkan fakta yang ada, petugas akhirnya menyerahkan AS ke Satreskrim dan saat ini masih dalam penyelidikan.

Sebelumnya dilaporkan, netizen Kota Tasikmalaya sejak kemarin dihebohkan tayangan video seorang pengendara mobil Honda Mobilio bernopol D 1154 WZ terjaring razia yang digelar Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Kamis (5/3/2020).

Video tersebut menyebar melalui grup WhatsApp ( WAG) dengan keterangan : "Barangkali ada teman atau kerabat yang kehilangan Honda Mobilio D1154WZ, silahkan menghubungi polres tasikmalaya kota. Saat Razia di daerah By Pass, surat2 tdak ada, pas kunci mobil diambil petugas, ternyata kunci T. Mobil baru dicuri...."

Dari informasi yang dihimpun Tribunjabar.id, Jumat (6/3/2020), yang bikin heboh, pengemudi yang belakangan diketahui berinisial AS , warga Kersamanah, Garut, ini ternyata sempat akan kabur saat dicegat anggota Satlantas di Jalan By Pass Ir H Djuanda, tepatnya di depan eks Terminal Cilembang, Kota Tasikmalaya.