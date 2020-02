TPA Sarimukti Melebihi Kapasitas, PSTR Jabar Perpanjang Kontrak Hingga 2025

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIPATAT - Tempat Pembuangan sampah Akhir/ TPA Sarimukti, di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menjadi lokasi pembuangan sampah dari empat Kabupaten Kota di Bandung Raya saat ini sudah melebihi kapasitas.

Perwakilan UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional (PSTR) Provinsi Jawa Barat, Dhani Prianto Hadi, mengatakan, TPA Sarimukti dirancang untuk menampung sampah sebanyak 1200 ton per hari.

"Namun, volume sampah terus membengkak hingga 2000 ton per hari, itu karena ada pertumbuhan penduduk, jumlah sampah jadi bertambah, hingga over capacity hampir 800 ton per hari," ujarnya saat napak tilas di TPA Sarimukti, Rabu (19/2/2020).

Atas hal tersebut, kata dia, PSTR Jawa Barat akan melakukan perpanjangan kontrak TPA Sarimukti hingga tahun 2025, serta melakukan penambahan luas lahan sebesar 21,2 hektare.

Dhani mengatakan, saat ini PTSR Jawa Barat telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampai tahun 2025.

"Tapi penggunaan TPA Sarimukti bakal dibatasi hingga tahun 2023 karena pada tahun itu direncanakan TPA Legoknangka sudah bisa dioperasikan untuk mengganti TPA Sarimukti," katanya.

Setelah TPA Legoknangka beroperasi tahun 2023 nanti, lanjut dia, TPA Sarimukti akan dilakukan penataan ulang yangrencananya akan menjadi TPA zona barat di wilayah Bandung Raya yang tidak lagi menerapkan sistem pengelolaan sampah Controlled Landfill.

"Tapi nanti akan ada pabrik pengolahan sampah juga. Bakal ada dua zona pembuangan sampah di wilayah Bandung Raya. Zona Barat, Sarimukti dan zona timur, Legoknangka," ucapnya.