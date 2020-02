Anthony Ginting Sikat Lee Zi Jia, Indonesia Memimpin 1-0 atas Malaysia, Selanjutnya Marcus/Kevin

TRIBUNJABAR.ID, MANILA - Tim putra bulutangkis Indonesia untuk sementara memimpin 1-0 atas Malaysia di di Final Badminton Asia Team Championships 2020.

Kejuaraan beregu putra dan putri Badminton Asia Team Championships (BATC) 2020 berlangsung di Manila, Filipina pada Selasa (11/2/2020) hingga Minggu (16/2/2020).

Indonesia memimpin 1-0 setelah di partai pertama, tunggal Anthony Sinisuka Ginting menang straight set 22-20, 21-16 atas Lee Zi Jia.

Di partai kedua, ganda putra andalan Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya akan menantang Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Berikut Jadwal Final Putra

MS Anthony Sinisuka GINTING vs LEE Zii Jia 22-20, 21-16

MD Marcus Fernaldi GIDEON/Kevin Sanjaya SUKAMULJO vs Aaron CHIA/SOH Wooi Yik

MS Jonatan CHRISTIE vs CHEAM June Wei

MD Mohammad AHSA/Fajar ALFIAN vs ONG Yew Sin/TEO Ee Yi

MS Shesar Hiren RHUSTAVITO vs LEONG Jun Hao

Live Streaming di NET TV dan Mola TV

Berikut live streaming Final Badminton Asia Team Championships 2020 antara Tim Putra Indonesia vs Malaysia, dapat disimak dalam berita ini.

Seluruh pertandingan ini akan dilaksanakan di Rizal Memorial Coliseum.