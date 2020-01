''Sambut 2020, Mercure Jakarta Kota Hadirkan Promo Diskon 20% BagiWargaJawa Barat''

TRIBUNJABAR.ID - Mengawalitahun 2020, Mercure Jakarta Kota kembali menghadirkan promo menarik khusus bagi pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) Jawa Barat.

Cukup dengan menunjukkan kartu pada saat walk-in atau pemesanan melalui nomor reservasi hotel yang terletak di Jalan Hayam Wuruk no.123 Jakarta Barat ini, para tamu bisa langsung menikmati potongan 20% untuk menginap serta food & beverage.

Brandon Reyner selaku Marketing and Communications, dalam rangkaian media visit yang dilakukan kerekan - rekan media Bandung menyampaikan, “Promo ini mengawali rangkaian promo menarik lainnya yang selalu dihadirkan oleh Mercure Jakarta Kota sebagai brand Mercure Pertama di Indonesia.”

Jawa Barat menjadi provinsi yang terdekat dari Jakarta sehingga diharapkan masyarakat Jawa Barat yang memiliki kebutuhan baik itu bisnis maupun liburan bisa terakomodasi dengan harga yang spesial, apalagi akses dari kota maupun kabupaten di Jawa Barat, seperti Bandung, Garut, Cimahi, Cirebon dst sudah dimudahkan dengan adanya Tol Jakarta - Cikampek Elevated.

“Nantinya tamu yang memiliki kebutuhan akomodasi terutama di pusat kota Jakarta bisa memanfaatkan kartu KTP-nya sebagai kartu discount untuk pemesanan langsung. Promo ini pun masih berlaku cukup panjang yaitu sampai dengan 30 April 2020”, tambahnya.

Mercure Jakarta Kota

Merupakan hotel yang tepat untuk perjalanan bisnis dan liburan, Lokasi yang strategis terletak di pusat kota Jakarta, berada di tengah area bisnis, pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata seperti kawasan Kota Tua, Sunda Kelapa & Chinatown.

Daerah sekitar Hayam Wuruk, Mangga Besar sampai Kota memiliki deretan gedung-gedung yang masih otentik dan kaya akan nilai sejarahkota Jakarta. Lobby hotel kami yang megah dan otentik pun merupakan perpaduan budaya Indonesia-China (CirikhasdaerahPecinan) dan akan menyambut Anda ketika sampai di hotel.

Hotel Mercure Jakarta Kota memiliki 243 kamar yang luas yang seluruh tipenya sudahtersedia bathtub. Lima tipe kamar dengan berbagai ukuran mulai dari 29m2, Superior, Deluxe, Executive Deluxe, Executive Suite dan Presidential Suite.Hotel ini juga dilengkapi beragam fasilitas yang lengkap seperti kolam renang, spa, pusat kebugaran (Gym), sauna, 2 restoran, cafe, meeting room, sertaakses WiFi, TV LED,dan pusat layanan bisnis.

Dari hidangan tradisional Indonesia, Chinese hingga hidangan Barat, nikmati pengalaman bersantap yang disajikan khusus oleh Executive Chef kami, Ajor Benjamin dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidangculinary.

Sajian Dim Sum yang tersedia di Chiao Tung Restaurant juga menjadi andalan Hotel Mercure Jakarta Kota.

Dim Sum yang otentik dan juga selalu fresh dapat dinikmati setiap waktu baik itu Weekdays maupun Weekend. Tersedia juga pake buffet All You Can Eat Dim Sum setiap Weekend dengan harga 128,000 net, sudah termasuk authentic chinese cuisine, dessert dan minuman.