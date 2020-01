Sunda Empire Diduga Berafiliasi dengan Keraton Agung Sejagat di Purworejo

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jagat maya kembali dihebohkan karena kemunculan Sunda Empire - Earth Empire, yang diduga masih berafiliasi dengan kelompok Keraton Agung Sejagat di Purworejo.

Totok Santoso Hadiningrat, yang mengklaim dirinya sebagai raja di Keraton Agung Sejagat diduga terlibat dalam Sunda Empire.

Kelompok ini mucul di media sosial tak lama setelah Keraton Agung Sejagat diamankan. Foto-foto kegiatan Sunda Empire pertama kali muncul di akun Facebook milik Renny Khairani Miller, yang diduga salah satu anggota Sunda Empire.

Dalam unggahannya, Reny tampak mengenakan seragam layaknya angkatan militer lengkap dengan baret berwarna biru di kepala.

Tak sendiri, ia bersama ratusan orang tampak mengenakan seragam yang sama dan mengikuti sebuah kegiatan. Pada foto yang diunggah pada 9 Juli 2019 itu, terlihat spanduk bertuliskan Sunda Empire-Earth Empire.

Klaim Sunda Empire dan Kerajaan Agung Sejagat juga hampir sama, yakni menyebut bila pemerintahan dunia akan segera berakhir.

Sunda Empire memprediksi pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Setelah itu, kehidupan masyarakat dunia akan menjadi lebih baik dan sejahtera.

Dalam sebuah foto yang diunggah pada 27 Maret 2018, tampak ratusan orang berkumpul di sebuah lahan luas dengan mengenakan seragam hitam dan membawa spanduk besar bertuliskan Sunda Empire - Earth Empire.

Pada spanduk tersebut tertulis "The First Anniversary World Development Bank Commemorating The 76th Years The Lost Nederlandsch Indie, March 8 1942 - March 8 2017 -March 8 2018 Bandung (Atlantic).