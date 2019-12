Penampilan Nuca di Indonesian Idol Bikin Meleleh Maia Estianty, Gini Penampilan Richard dan Samuel

TRIBUNJABAR.ID - Acara Indonesian Idol Spektakuler Show Top 11 tayang lagi pada Senin (16/12/2019) malam. Tiga kontestan pria, Nuca, Richard, dan Samuel pun tampil secara berurutan.

Penampilan pembuka Indonesian Idol Spektakuler Top 11, ada kontestan yang suara khasnya bisa meluluhkan hati para wanita. Dialah Nuca.

Nuca membawakan lagu Lebih Indah dari Adera. Penampilannya yang diringi band mampu menghipnotis penonton hingga histeris.

Tak hanya penonton, ia juga meluluhkan para juri.

Satu di antaranya Maia Estianty yang terpesona atas penampilan Nuca.

"Kamu sebagai pembuka cukup bagus cukup membuat kita terpukau, apa pun membuat hatiku meleleh dan kamu sudah siap di industri musik Indonesia," kata Maia Estianty.

Setelah Nuca, ada Richard yang unjuk gigi menunjukkan penampilannya di panggung Indonesian Idol Spektakuler Show Top 11.

Richard tampil menyanyikan lagu How Deep is Your Love dari Bee Gees. Aksi panggungnya kali ini pun tampak keren.

Penampilan Richard kali ini bahkan mendapatkan pujian dari juri, Anang Hermansyah.

"Penampilan kamu sangat menggairahkan, kamu menunjukkan musikalitas yang baik," kata Anang Hermansyah.