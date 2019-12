Daftar Pemenang MAMA 2019, BTS Borong 8 Penghargaan, TWICE dan SEVENTEEN Juga Tak Kalah Banyak 

TRIBUNJABAR.ID - Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2019 yang digelar di Nagoya Dome, Jepang, Rabu (4/12/2019) telah selesai.

Tiga kategori utama atau daesang MAMA 2019 diborong oleh BTS.

Daesang yang dimaksud adalah Album of the Year, Worldwide Icon of the Year, Song of The Year, dan Artist of The Year.

Selain memborong daesang, BTS juga mendapat penghargaan di kategori lainnya.

Total sebanyak delapan penghargaan diterima BTS.

Di sisi lain, TWICE dan SEVENTEEN juga tidak kalah banyak membawa penghargaan.

Berikut daftar pemenang MAMA 2019.

Album of the Year: BTS

Song of the Year: BTS

