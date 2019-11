VIDEO Claudia Emmanuela Santoso di Final The Voice of Germany, Tampil Spektakuler dan Berhasil Juara

Video penampilan spektakuler Claudia Emmanuela Santoso di Final The Voice of Germany

TRIBUNJABAR.ID - Gadis cantik asal Cirebon, Claudia Emmanuela Santoso berhasil menyabet juara di The Voice of Germany 2019. Penampilannya yang spektakuler membuatnya mendapatkan vote tertinggi, yakni 46,39 persen.

Tentu saja, prestasi Claudia Emmanuela Santoso ini patut diacungi jempol. Ia memenangi ajang pencarian bakat bergengsi.

Diketahui, Claudia Emmanuela Santoso tampil final The Voice of Germany 2019, pada Minggu (10/11/2019) waktu setempat.

Kini video penampilan gadis asal Cirebon di panggung final ajang tersebut sudah diunggah di channel Youtube The Voice of Germany.

Di panggung final, Claudia Emmanuela Santoso tampil cantik mengenakan gaun yang simpel, tapi terlihat anggun dan elegan.

Rambut lurusnya tampak digerai, ada sebuah jepit rambut yang menghias kepala dan menambah manis gayanya.

Di panggung final The Voice of Germany 2019, Claudia Emmanuela Santoso menyanyikan lagu I Have Nothing dari diva ternama dunia, Whitney Houston.

delapan video cover lagu Claudia Emmanuel Santoso (Kolase Tribun Jabar (Instagram/@audi_emmanuela))

Suara merdu gadis cantik ini mampu menyihir para juri The Voice of Germany.

Teknik vokal hingga penjiwaannya bisa menaklukan lagu tersebut sehingga mendapatkan standing ovation dari para juri hingga penonton di studio.

Ia berhasil tampil spektakuler dan bikin merinding.

