Kondisi Terbaru Dylan Carr, Sudah Sadar dari Koma, Bisa Bicara Namun Tak Ingat Soal Kecelakaan

TRIBUNJABAR.ID - Kabar baik datang dari artis peran Dylan Carr setelah mengalami kecelakaan di jalan tol, pada Kamis (31/10/2019).

Sebelumnya, Dylan Carr dalam kondisi tak sadar.

Ia dibuat koma agar kondisinya tenang.

Hal tersebut disampaikan ayah Dylan Carr, Terrence Carr melalui Instagram Story, Jumat (1/11/2019).

Kini, pemain sinetron Anak Langit itu sudah sadarkan diri.

Bahkan Dylan Carr sudah bisa berbicara dengan orangtuanya.

Namun, Dylan Carr masih linglung dan tidak mengingat peristiwa kecelakaan yang menimpanya.

Kondisi Dylan Carr jauh lebih baik dibandingkan kemarin.

Saat ini, orangtua Dylan Carr masih menemaninya di bangsal rumah sakit.

kondisi Dylan Carr (kolase Tribun Jabar (Instagram/@terryacarr))

"Great news he is awake and talking to us. A bit confused and does not remember teh accident.