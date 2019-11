Akhirnya, Dylan Carr sudah sadar, tapi tak ingat kecelakaan yang terjadi, begini penjelasan ayahnya.

TRIBUNJABAR.ID - Ayah Dylan Carr, Terrence Carr, kembali mengabarkan kondisi terkini anaknya.

Melalui Instatstory di akun Instagram-nya, @terryacarr mengunggah sebuah catatan.

Dalam catatan tersebut, tertulis judul "Dylan Condition Update" atau kondisi terkini aktor yang terkenal lewat sinetron Anak Jalanan dan Anak Langit.

Terrence menulis, pihak keluarga baru saja selesai berbicara dengan dokter.

Dokter tersebut kagum dengan progress kesembuhan Dylan.

Karena itu, dokter itu juga yakin Dylan akan sembuh.

"It will take time of course but will be worth it (tentu saja proses penyembuhannya membutuhkan waktu, tapi hasilnya akan setimpal)," tulisnya.

Setelah itu, ada kabar gembira lain yang juga dibagikan ayah Dylan.

Putranya ternyata sudah sadar dan berbicara kepadanya.