Angin Kencang, Pertandingan Paragliding di Sumedang Sementara Dihentikan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina Miranti

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pertandingan paragliding yang diadakan di Batu Dua maupun Kampung Toga, Kabupaten Sumedang, terpaksa dihentikan, Kamis (24/10/2019).

Padahal, pertandingan di kelas akurasi yang dilaksanakan di Kampung Toga baru berjalan 1,5 ronde.

Pertandingan terpaksa dihentikan untuk sementara waktu dikarenakan kondisi angin yang berbahaya bagi para penerbang.

Hal tersebut disampaikan salah satu atlet paragliding asal asal Amerika Serikat, Duey, ketika ditemui di Kampung Toga.

"At this moment the wind so strong (saat ini angin sangat kencang)," ujar Duey.

Di Kampung Toga, para atlet pun nampak duduk-duduk di tempat istirahat maupun di kafe di sekitar venue paragliding.

Para atlet nampak duduk tenang menikmati pemandangan di sekitar Kampung Toga sembari menunggu angin kembali 'bersahabat'.

"We waiting until the wind get better (kami menunggu sampai angin lebih baik)," ujarnya.

Di venue Kampung Toga sendiri, ada 30 pilot paragliding yang belum sempat terbang karena kondisi angin.

Sementara itu, akibat kondisi angin yang kurang bersahabat, pertandingan Cross Country yang diadakan di Batu Dua dihentikan untuk hari ini.

