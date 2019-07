ConceptD Series Cocok untuk Industri Kreatif, Diperkenalkan dalam Acer Day 2019 di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Acer memberikan apresiasi penuh kepada pasar ekonomi bidang industri kreatif dengan menghadirkan CompactD Series.

CompactD Series merupakan seri perangkat terbaru dari Acer yang khusus menyasar para pelaku kreatif dikarenakan spesifikasi perangkat CompactD yang sangat mumpuni dan cocok dipergunakan para kreator yang bergerak di bidang industri kreatif.

Presiden Direktur Acer Indonesia, Herbet Ang, mengatakan bahwa CompactD Series terdiri berbagai perangkat produksi terkini Acer seperti laptop, desktop, monitor, proyektor dan beberapa lini lainnya.

"Pada laptop, misalnya, ConceptD bisa menjadi perangkat yang multifungsi, seperti laptop gim, namun lebih fokus melakukan hal-hal yang bersifat kreatif, sehingga cocok untuk industri kreatif," kata Herbet dalam peluncuran Acer Day 2019 di kawasan Jalan Riau, Rabu (17/7/2019).

Herbet mengatakan bahwa ConceptD adalah lini terbaru yang memang dirancang untuk para kreator.

Menampilkan prosesor mobile Intel Core generasi terbaru dan dukungan graphic card mumpuni, ConceptD memiliki kekuatan dan kinerja untuk menjalankan berbagai aplikasi kreatif secara bersamaan dengan lancar tanpa hambatan.

Dengan desain yang tak Iekang oleh waktu sesuai untuk kalangan kreatif, pemrosesan tanpa suara setenang 40 dB, serta tampilan yang sangat baik, membuat ConceptD ini menghadirkan pengalaman berbeda dengan kompetitor.

Dalam rangkaian Acer Day tahun ini, kata Herbet, hadirnya ConceptD series diharapkan dapat menggairahkan dan mendorong para kreator di Indonesia menjadi lebih produktif dan menghasilkan ide-ide segar melalui eksplorasi berbagai fitur yang ada di laptop ConceptD series.

"Laptop ConceptD menampilkan akurasi warna yang Iebih tinggi dengan 100 persen Adobe RGB color gamut dan dukungan Delta E kurang dari 1,5. Ini menjamin output tampilan gambar di layar akan Iebih memukau dengan akurasi warna dan ketajaman gambar yang amat baik. Lini laptop ini akan segera hadir di Indonesia," katanya.

Di Acer Day 2019 yang dihadirkan melalui kampanye Acer Day yang #XtraFun dan #XtraCool, Acer Day juga menghadirkan sensasi penawaran terbaik disertai dengan Acer Point Reward untuk setiap pembelian laptop Acer.

Selain berkesempatan memiliki laptop gaming idaman Predator Helios 500 dengan cashback hingga dua juta rupiah, konsumen di Bandung juga berkesempatan memenangkan 2222 hadiah seru mulai dari 2 paket wisata ke Korea, 20 laptop tipis Swift 3 Acer Day Edition, 200 Predator headset, dan 2000 Nitro backpack. Periode promo Acer Day 2019 berlangsung mulai tanggal 18 Juli hingga 30 September 2019.

Tak hanya itu, di Acer Day 2019 Bandung, Acer juga meluncurkan program menarik seperti penawaran istimewa laptop Swift 3. Swift 3 merupakan Iini laptop tipis dari Acer yang ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan laptop tipis dengan desain stylish. Swift 3 hadir dalam tiga varian Swift 3 Air, Swift 3 Infinity dan Swift 3 Acer Day Edition.

Begitu pun untuk lini laptop gaming, Nitro 5. Nitro 5 merupakan Iini lapton gaming yang ditujukan untuk segmen casual gamer, dihadirkan dalam berbagai varian prosesor dan kartu grafts.

"Nitro 5 merupakan the best in class secara performa dan harga. Untuk para gamers, pada Acer Day ini turut ditawarkan Nitro 5 yang hadir dengan spesiflkasi dan desain khusus untuk pasar Indonesia dan ditawarkan dengan harga spesial mulai dari Rp 11 jutaan, ditambah cashback hingga RD 1 juta dan free Nitro mouse. (kemal setia permana)