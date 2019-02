Anda Mau Membeli Laptop? Sekarang Saat yang Tepat, Acer Sedang Gelar Promo

Abdurahman Nursalam (Channel Account Manager, Sales Division Acer Indonesia), Galuh Neftita (Head of Marketing Acer Indonesia) serta Erbie Winarto (Branch Manager Acer Indonesia untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah) memamerkan sejumlah laptop terbaru Acer di Bandung beberapa waktu lalu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga Bandung mendapatkan kesempatan untuk membeli sebuah laptop canggih kekinian dengan harga yang tidak berat di kantong.

Melalui program ini, pelanggan bisa mendapatkan sebuah laptop canggih dan mendapatkan cashback hingga Rp 10 juta.

Ya, Acer Indonesia menghadirkan rangkaian program istimewa untuk pelanggan Indonesia, termasuk di Bandung.

Menyambut awal tahun, Acer hadirkan program bernama “Terima Kasih Pelanggan” sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada para pelanggan.

Program ini berlaku untuk pembelian produk Acer dari kategori produk consumers termasuk gaming series selama periode 1 Januari – 31 Maret 2019 di seluruh Indonesia.

Promo spesial ini memberikan rangkaian promo yang menarik, serta dengan keamanan dan kenyamanan ekstra.

Erbie Winarto, Branch Manager Acer Indonesia untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah, mengatakan, program ini dilatarbelakangi oleh apresiasi Acer terhadap peran penting dan kesetiaan para pelanggan yang telah mendukung Acer.

"Acer Indonesia telah menerima dukungan yang luar biasa dari masyarakat selama 20 tahun beroperasi di tanah air. Hingga saat ini, Acer Indonesia telah berhasil memperopleh penghargaan bergengsi, seperti Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA) selama 10 tahun dan Top Brand Award selama 12 tahun berturut-turut atas pilihan konsumen, dan penghargaan untuk layanan pelanggan melalui social media yaitu The Most Socially Devoted Brand Worldwide on Facebook dari Socialbakers, serta Social Media Award 2018," kata Erbie di sela perkenalan sejumlah laptop baru Acer di Bandung akhir pekan lalu.

Menurut Erbie, Acer Indonesia melihat pelanggan sebagai sahabat, karena bukan hanya sekadar sebagai pembeli, melainkan sebagai mitra yang selalu memacu Acer untuk berinovasi menciptakan produk-produk terbaru dan memberikan layanan yang terbaik sehingga selalu terjaga kepuasannya.

"Program ini adalah ungkapan terima kasih dan juga bentuk apresiasi atas kesetiaan yang telah diberikan kepada Acer sejak kami mulai beroperasi di tanah air 20 tahun yang lalu. Tanpa pelanggan setia kami, sederet penghargaan tidak akan bisa kami capai. Kami juga selalu berupaya untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan positif pelanggan sebagai mitra terbaik kami melalui pemberian apresiasi. Serta menjadi pendengar yang baik atas masukan yang diberikan kepada kami agar kami dapat berkembang menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Erbie menambahkan Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di provinisi Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bandung, jumlah penduduk kota Bandung pada Desember 2018, lebih dari 2 juta penduduk.

Adanya program Terima Kasih Pelanggan ini diharapkan dapat mendorong permintaan laptop tumbuh sekaligus dapat menjadi jembatan bagi para enterprenuership, pekerja kreatif, pelajar, professional dan gamers yang ada di Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat, untuk mendapatkan laptop yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kesempatan mendapatkan program spesial ini berhak didapatkan oleh pelanggan yang melakukan transaksi pembelian produk Acer dari kategori produk consumers dan gaming series selama periode terbatas. Masa garansi sebagai perlindungan ekstra bagi pelanggan ini berlaku untuk pemeliharaan berkala. Untuk informasi resmi kunjungi www.acerid.com," ujarnya.