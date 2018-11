Tak Sekedar Menyanyi, Konser Dongeng 3 Naura Akan Banyak Berikan Pesan Edukasi untuk Anak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Konser Dongeng 3 Naura akan berbeda dengan konser penyanyi lainnya. Seperti yang telah diketahui, Naura adalah penyanyi cilik yang banyak memberikan pesan anak di setiap lagunya.

Kembali konser di Bandung, Konser Dongeng 3 Naura akan dibuat dengan konsep Pasar Dongeng dengan tata letak panggung dengan video mapping.

Ayah Naura, Baldy, mengatakan, tema Konser Dongeng 3 Naura ini menceritakan tentang anak dan keluarga.

