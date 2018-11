Persib Harus Waspada, Rekor Buruk Menghantui Saat Hadapi Perseru Serui

infografis persib bandung vs perseru serui

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Perseru Serui di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (23/11/2018).

Rekor buruk saat menghadapi Perseru menghantui skuat asuhan Mario Gomez tersebut.

Pasalnya, Maung Bandung belum pernah menang dari Kuda Laut Jingga dalam kompetisi resmi.

Dari tiga pertemuan di Liga 1, Persib menelan dua kali kekalahan dan satu hasil imbang.

Bahkan, satu kekalahan di antaranya terjadi di Stadion Si Jalak Harupat, kandang Persib musim lalu.

Ketika itu, secara mengejutkan Persib takluk oleh Perseru Serui 0-2.

Dua gol Perseru dicetak oleh Ryutaro Karube dan Silvio Escobar.

• Link Live Streaming Persib Bandung Vs Perseru Serui, Maung Bandung Akan Tuntaskan Tiga Misi

• Prediksi Line Up Persib Bandung vs Perseru Serui - Siapa yang Bakal Berduet Dengan Bauman?

Catatan gol Persib pun terhitung buruk ketika menghadapi tim asuhan Wenderley Junior tersebut.

Dari tiga pertemuan, Persib hanya mencetak satu gol dan kemasukan empat gol.

Namun, pada putaran pertama lalu, Persib berhasil menaham imbang Perseru di Stadion Marora.

Stadion yang terkenal angker bagi tim-tim lawan.

Apakah Persib berhasil memutus catatan negatif itu nanti malam? Kita tunggu saja.

Head to head Persib vs Perseru di kompetisi resmi:

- Kamis (12/7/2018) - Persib (0) vs (0) Perseru

- Minggu (12/11/2017) - Persib (0) vs (2) Perseru

- Sabtu (29/7/2017) - Perseru (2) vs (1) Persib