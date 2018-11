Mahasiswa Unpad Ini Lebih Dulu Raih S2 di Jepang, Sebelum Kantongi S1 di Indonesia, Begini Ceritanya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Eqi Buana (23) mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini dalam proses studinya ada hal yang unik dan berbeda dari mahasiswa lainnya.

Eqi Buana mendapatkan gelar magister S2 di Jepang sebelum mendapatkan gelar strata 1 (S1).

Menurut Eqi Buana, sebelum diwisuda S-1, Eqi telah menyelesaikan studi magister pada Kwansei Gakuin University (KGU) di Jepang.

"Saya lulus dan diwisuda (di KGU) bulan September 2018, baru di Unpad lulus dan wisuda pada 9 November 2018," ujar Eqi Buana (23) saat dihubungi Tribun Jabar, Rabu (14/11/2018).

Eqi Buana pun menceritakan mendapatkan gelar magister (S2) melalui program fast track di KGU Jepang. Program ini memungkinkan mahasiswa sarjana di Unpad dapat mengambil studi lanjut di KGU tanpa menunggu lulus terlebih dahulu dan program ini satu bentuk kerja sama yang dijalin Unpad dengan KGU.

Pada 2016 Eqi Buana sudah mulai mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk program fast track ini. Berbagai persyaratan tersebut di antaranya, sertifikal TOEFL, surat kesehatan, transkrip akademik, hingga rekomendasi dari dosen di Unpad.

Eqi Buana mengambil program studi Applied Chemistry for Environment pada School of Science and Technology Graduate School of Science and Technology KGU, dan diselesaikan dengan waktu dua tahun.

Selain belajar di kelas, Eqi Buana juga melakukan riset dengan para dosen di KGU. Riset yang dijalankan terkait “Monitoring Rare Earth Element Pattern and Gd-speciation measure by HPLC-ICP-MS (high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry)".

Kemudian Eqi melamar program fast track ini. Ia juga menilai, dengan mengikuti program ini setidaknya bisa memangkas waktu untuk menempuh studi Pascasarjana.