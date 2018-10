Anies Baswedan Beberkan Fakta Sebenarnya soal Pemprov DKI Sponsori Ratna Sarumpaet ke Chile

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Aktivis Ratna Serumpaet diamankan oleh pihak kepolisian saat hendak berangkat ke Santiago, Chile, untuk menghadiri 'women playwrights international conference 2018 (WPIC) Chile 2018 di Bandara Soekarno Hatta, Kamis 4 Oktober 2018.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut Ratna mengaku keberangkatan itu disponsori oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saat diminta klarifikasi dan tanggapan terkait hal tersebut melalui pesan WhatsApp, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas mengirim scan 4 halaman dokumen informasi terkait hal tersebut.

"Ini informasi-nya," ujar Anies singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/10/2018) malam.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Warta Kota)

Dokumen yang dikirim berupa, surat permohon dari Ratna Sarumpaet kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi sponsor atau memfasilitasi kehadirannya dalam undangan The 11 th Women playwrights international conference 2018 di Santiago, Chile.

Tertanggal 31 Januari 2018, surat itu ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, diantarnya Ratna menjelaskan bahwa dirinya diundang dalam WPIC.

Surat Ratna Sarumpaet untuk mengikuti kegiatan di Chile dibuat tanggal 11 Februari 2018. (Warta Kota/Anggie Lianda Putri) ()

Dokumen berikutnya yang Anies yakni Letter of Invitation 'The 11 th Women playwrights international conference 2018' dan details of the Invitation untuk Ratna yang dikirim pada 17 Oktober 2017.

Dimana dalan suratnya panitia penyelenggara mengundang Ratna sebagai salah satu juru bicara dan ikut membagikan pengalamannya kepada para peserta. Serta mengikuti berbagai kegiatan lainnya.

Terakhir, yakni ringkasan surat/disposisi.

Surat itu diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 19 Februari 2018.

Kemudian surat tersebut pada 19 Februari 2018 didisposisikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dengan isi disposisi, difasilitasi dan didukung serta TL (tindak lanjut) sesuai ketentuan.

Untuk diketahui, Ratna Sarumpaet diamankan oleh pihak berwajib saat hendak berangkat ke Santiago, Cile untuk menghadiri acara konferensi penulis teater wanita.