Cerita Tim Muhibah Angklung Paguyuban Pasundan, Terpaksa Ngamen di Eropa karena Kurang Biaya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Semangat pantang menyerah rasanya patut dicontoh dari Tim Muhibah Angklung Paguyuban Pasundan dari Kota Bandung.

Bagaimana tidak, 36 anggota tim angklung dengan rentang usia 15-19 tahun itu terpaksa harus 'ngamen' di sejumlah kota di Eropa lantaran kekurangan biaya saat hendak mempromosikan angklung di tiga festival di tiga negara Eropa.

Ketua Tim Muhibah Angklung Paguyuban Pasundan, Maulana Muhammad Syuhada (41), pun berkesempatan bercerita mengenai perjalanan timnya tersebut saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Kamis (19/7/2018).

"Jadi kami itu berencana mengikuti tiga festival di Eropa pada bulan Juli ini. Soal biaya, awalnya sebenarnya kami sudah ada pihak yang membiayai, namun, pada menjelang keberangkatan pihak yang akan membiayai itu menarik diri," ujarnya.

Tiga festival yang diikuti oleh tim Muhibah Angklung adalah 59th International Folklore Festival of Nasreddin Hodja di Aksehir, Turki, pada 4-10 Juli 2018.

Kemudian, 13th International Youth Festival of Arts (IYFA) “Muzite” di Sozopol, Bulgaria, pada 10-15 Juli 2018.

Terakhir, International Music and Folk-Dance festival “Summer in Visoko” di Visoko, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pada 20-25 Juli 2018.

Meskipun tak ada pihak yang membiayai, Tim Muhibah Angklung tetap mencoba untuk berangkat.

Alasannya, dikatakan Maulana, mereka tak ingin di-blacklist atau dipandang buruk oleh penyelenggara festival tersebut.