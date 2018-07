Bengkel Resmi Yamaha Kini Hadir di SMK Muhammadiyah Lemahabang Cirebon dengan Nama Adab Motor

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Yamaha Indonesia Motors Manufacturing (YIMM) dan SMK Muhammadiyah Lemahabang meresmikan Adab Motor, Sabtu (14/7/2018).

Adab Motor sendiri merupakan bengkel resmi Yamaha yang berada di SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

"Ini tindak lanjut kerja sama SMK Muhammadiyah Lemahabang dan Yamaha dalam bentuk Teaching Factory," kata GM After Sales & Motorsport PT YIMM, M Abidin.

Ia mengatakan, kerja sama YIMM dengan SMA Muhammadiyah Lemahabang berlangsung sejak 2008.

Selanjutnya pada 2012 dibuka kelas khusus Yamaha di SMK Muhammadiyah Lemahabang.

Yamaha memberikan support berupa set up ruang teori dan ruang praktek berikut peralatannya.

