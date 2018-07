Jadwal Piala Dunia 2018 - Malam Ini Belgia Vs Inggris Berebut Posisi Tiga Terbaik

TRIBUNJABAR.ID, ST PETERSBURG - Laga seru akan terjadi pada perebutan posisi ketiga terbaik Piala Dunia 2018 antara timnas Belgia melawan timnas Inggris akan digelar di St Petersburg Stadium, Sabtu (14/7/2018) pukul 21.00 WIB.

Dilansir Kompas.com, baik Belgia ataupun Inggris sama-sama pernah merasakan pil pahit dalam perebutan posisi ketiga Piala Dunia.

Belgia pada Piala Dunia 1986 gagal meraih kemenangan pada perebutan juara ketiga melawan Perancis.

Pertandingan itu berakhir hingga waktu tambahan dan skor akhirnya adalah 4-2 untuk keunggulan Perancis.

Empat tahun berselang, Inggris pun gagal meraih kemenangan pada perebutan juara ketiga. Pada Piala Dunia 1990 melawan Italia, Inggris kalah dengan skor akhir 1-2.

Selain itu, laga ini menjadi pertemuan untuk kedua kalinya antara Belgia dan Inggris. Pasalnya, pada fase grup, kedua tim sudah bertemu dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan Belgia.

