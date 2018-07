Ari Irham Ungkap Soal Adengan Syuting Paling Susah di Film After Met You

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Film After Met You sudah memasuki proses syuting. Film yang diangkat dari buku dengan judul yang sama ini mengambil lokasi syuting di Bandung.

Di film ini sang penulis buku, DJ Ari Irham ikut bermain sebagai pemeran utama.

Sabtu (14/7/2018) siang, syuting berlangsung di satu sekolah di kawasan Jalan Jawa, Kota Bandung.

• Warga Antusias Ikuti Audisi The Voice Indonesia di Bandung, Antrean Sudah Terjadi Sejak Pagi

• Kelezatan Beef Mozarella Steak Warlaman Cafe, Memang Recommended

Di sela proses syuting Tribun Jabar sempat ngobrol ringan bersama Ari, sekaligus wawancara singkat.

Ia bercerita tentang proses syuting yang sudah berlangsung lebih dari 10 hari termasuk pengalamannya menjadi pemeran utama.

“Di awal-awal lumayan susah, mungkin karena chemistry-nya belum dapet,” kata cowok ganteng ini.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar