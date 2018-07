Antisipasi Kecurangan Data Persyaratan Jalur SKTM, SMK BPI Kota Bandung Akan Adakan Home Visit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - SMK Swasta BPI (Badan Perguruan Indonesia) Kota Bandung menerima siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) atau KETM (Keluaga Ekonomi Tidak Mampu).

Kuota yang tersedia untuk siswa RMP ini hanya 6 orang, setiap satu rombel diisi oleh dua orang siswa RMP dari keseluruhan tiga rombel.

Kepala Sekolah SMK BPI Kota Bandung, Budi Utomo, mengatakan, pihaknya terbuka bagi siswa benar-benar tidak mampu, tetapi tetap akan selektif.

