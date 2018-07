Jembatan di Garut Ini Dibangun dari Urunan Para Diplomat, Diresmikannya Pun oleh Menteri Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi meresmikan Jembatan Diplomasi di Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (13/7/2018) sore.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, jembatan sepanjang 100 meter di atas Sungai Cimanuk ini menghubungkan Kecamatan Tarogong Kidul dan Cilawu.

Retno mengatakan, seperti apa yang disampaikan oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan, tanpa jembatan ini penduduk yang hendak bersilaturahmi atau menyebrang sungai harus berjalan memutar.

"Kalau harus memutar, akan memakan waktu dua jam, perbedaannya sangat banyak," kata Retno di Jembatan Diplomasi, Jumat (13/72018).

Retno mengatakan, makna dari jembatan ini adalah sebagai upaya masyarakat untuk menjaga musyawarah, menghindari konflik dan silaturahmi antar kecamatan dapat terus tercipta.

