Begini Motif Leni Menculik Bayi, Pengakuannya Seperti Kisah di Film Drama

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Tersangka kasus penculikan bayi berusia lima hari di Kota Bandung, Leni Marlina (23), mengaku sengaja menculik bayi milik Siti Nurcahyati (23) dan suaminya, Riki (23) warga Rancacili, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Mekarsari, Kota Bandung.

Bayi diambil Leni di kediaman Siti, Kamis (12/7/2018). Pada Jumat (13/7) pagi, polisi menangkap Leni di kediamannya di Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sekaligus mengamankan bayi tersebu‎t.

• Kabar Mengenai Susu Kental Manis Sempat Gegerkan Masyarakat, Penjualan di Pasar Tetap Stabil

Leni mengaku membawa bayi itu karena ia sempat hamil namun keguguran tanpa sepengetahuan suami dan keluarganya.Ia keguguran setelah menenggak minuman keras.

"Saya stres, ada masalah rumah tangga. Kemudian teman saya ngajak minum (minuman keras) dan akhirnya saya keguguran. Saya tidak bilang suami dan keluarga," ujar Leni.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar