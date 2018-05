Cagub Jabar Ramai-ramai Sindir Ridwan Kamil Karena Kota Bandung Tidak Raih WTP

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk kesekian kalinya Kota Bandung belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibawah kepemimpinan Wali Kota Bandung saat ini, Ridwan Kamil.

Karena itu, beberapa lawan politik dari Emil, sapaan Ridwan, mulai menyindir dan mempertanyakan mengapa Kota Bandung dibawah kepemimpinan Emil belum mendapatkan WTP.

"Yang dipertanyakan ialah kota Bandung mengapa belum pernah mendapatkan WTP. Barangkali mungkin tahun depan mendapatkan," ujar Deddy Mizwar dari rilis yang diterima Tribun Jabar di Kabupaten Bandung, Rabu (30/5/2018).

