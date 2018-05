Ini Waktu Puncak Arus Mudik di Garut, Biar Tidak Kena Macet, Hindari Yuk!

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Polres Garut memprediksi puncak arus mudik di jalur selatan, Kabupaten Garut, akan terjadi pada H-6 lebaran atau 9 Juni 2018.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Garut, AKP Rd Erik Bangun Prakasa, mengatakan, pada 9 Juni 2018 adalah hari pertama sebagian karyawan memulai cuti bersama.

"Mereka akan mencuri start terlebih dahulu pada Sabtu dan Minggu," kata Erik di Mapolres Garut, Jalan Jend Sudirman, Kabupaten Garut, Kamis (31/5/2018).

