Akibat Orang Gangguan Jiwa Bermain Api, Belasan Rumah Terbakar, Kerugian Capai Miliaran Rupiah

TRIBUNJABAR.ID - Belasan rumah warga di Kelurahan Pasar Padi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, habis dilalap api.

Api membakar rumah warga pada Kamis (31/5/2018) dini hari, sekira pukul 02.00 WIB.

Kebakaran diduga diakibatkan oleh seorang warga yang menderita gangguan jiwa.

