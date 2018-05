Kuasa Hukum Pemeran Video Porno yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Nilai Dakwaan Jaksa Tidak Cermat

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persidangan IM pemeran video porno yang melibatkan anak di bawah umur digelar di Pengadilan Negeri Klas I Bandung, Rabu (30/5/2018),

Agenda persidangan tersebut ialah pembacaan eksepsi atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Kamis (24/5/2018).

"Setelah kami pelajari, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan yang disusun JPU tidak cermat dan tidak jelas terutama berkaitan dengan pasal dan isi dakwaan," kata Kuasa Hukum IM, Dadang Sukmawijaya, Kamis (31/5/2018).

Prediksi Line Up Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Kedua Tim Sama-sama ''Pincang'' https://t.co/L00c7R7dV2 via @tribunjabar