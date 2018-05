Ini Alasan Aher Tolak Namanya Jadi Nama Masjid

Laporan wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah masjid berkapasitas seribu orang, taman interaktif, dan arena bermain skateboard serta sepeda BMX, mulai dibangun di halaman depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, di simpang Jalan Kiaracondong, dan Jalan Soekarno Hatta.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang meresmikan pembangunannya dengan seremoni pemancangan tiang, Kamis (31/5), menolak jika masjid tersebut diberi nama Masjid Aher.

Penamaan Masjid Aher sendiri merupakan usulan dari Kepala Bapenda Jabar, Dadang Suharto.

