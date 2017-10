TERPOPULER: Baim Wong Kepergok Jalan Bareng Ayu Ting Ting Hingga Perubahan Raisa Usai Bulan Madu

TRIBUNJABAR.CO.ID - Hubungan aktor Baim Wong dengan Vebby Palwinta dikabarkan telah berakhir.

Sempat malu-malu mengakui keseriusannya, baik Baim maupun Vebby akhirnya semakin berani go public.

Setelah datang ke acara ulang tahun Vebby, Baim juga tampak merayakan momen Idul Adha bersama keluarga mantan kekasih Rizky Febian itu.

Syekh Puji yang Nikahi Gadis Berusia 12 Tahun itu Tak Suka Pamer Lagi, Begini Nasibnya Sekarang https://t.co/EMcxUQ29PP via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 13, 2017

Tak ingin main-main lagi di usianya yang telah matang, Baim bahkan mengaku akan segera melamar Vebby dalam waktu dekat.

"Sebenarnya udah dekat-dekat sih lamarannya, udah mau pertemuan keluarga," kata Baim, dilansir dari Kompas.com.

Namun jodoh memang tak ada yang tahu, tiba-tiba Baim mengunggah sebuah foto yang menyiratkan hubungannya dengan Vebby telah kandas.

Dalam foto berlatar hitam itu, tertulis "I tried. You didn't. I'm done Have fun (Aku telah mencoba. Kamu tidak. Aku selesai. Selamat bersenang-senang)".

Unggahan lembe_lamis (Instagram)

Selesai sudah sepertinya kisah asmara pasangan yang berbeda usia 15 tahun itu.

Hal tersebut diperkuat dari Baim yang sudah tidak mengikuti Instagram Vebby lagi.

Sementara Vebby sendiri masih mengikuti akun Instagram Baim beserta akun fans club-nya.

Baca: Dengar Nama Ayu Ting Ting Disebut Raffi Ahmad,Rafathar Beri Reaksi Mengejutkan:Hajar Terus Aa Beiby!

Instagram Baim Wong dan Vebby Palwinta (Instagram)

Masih seumur jagung, tentu bubarnya hubungan Baim dan Vebby membuat heboh warganet.

Meski begitu, masih ada warganet yang menganggap dua sejoli itu hanya sedang bertengkar dan akan kembali bersama.

Belum selesai warganet dibuat bertanya-tanya akan hubungannya dengan Vebby, Baim kembali membuat tanda tanya besar.

Baim kepergok datang ke acara ulang tahun Umi Kalsum, ibunda dari pedangdut kontroversial Ayu Ting Ting.

Pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim ini tampak berjalan di samping Ayu yang mengenakan pakaian hitam dan tas selempang.

Diduga Baim turut datang ke acara ulang tahun ibunda Ayu yang dirayakan di sebuah restoran di Jakarta Selatan.

Foto tersebut diunggah oleh akun Instagram neng_jepret yang langsung membuat heboh warganet.

"Jadi tadi malem pada ngerayain ultah di salah satu resto di Jakarta Selatan... Ternyata ada babang Baim-nya lhooo... Ya positif aja ya mungkin babang Baim diundang kesana secara khusus karena sahabatan misalnya tapi kok foto babangnya ngga ada yang di-upload ya. Ya moga-moga aja jadian, biar berita miring-miring itu habis sudah tapi fans babang Baim terima ngga nih kalo babang sama ATT hehehehe. NOTE: Buat fans ATT atau BALAJAER ini mah fakta ya, jangan bilang aku MENGADA-ADA atau MENGARANG CERITA numpang tenar ama junjungan elu, anggap aja ini semacam berita artis kepergok jalan ama sapa, biasaaaa... Aku mah apa aja di-upload, video kera yang susah move on aja ada disini kok, apalagi artis ber-FOLLOWER TERBANYAK SE-ASIA,"tulis akun neng_jepret dalam unggahannya.

Baca: Ada yang Berubah dari Raisa Usai Bulan Madu Hingga Potret Kebahagiaan Resepsi Pernikahan Bella-Emran

Berbagai macam spekulasi lalu disampaikan oleh warganet di kolom komentar.

@susydamayanti95 : Mendingan Vebby kemana2 Baim, ya ampun. Jangan khilaf yang sampe ke Japok dong elaaah.

@kurniaindraaaa : Gpp..asal jangan laki orang ya yg disrobot..tp gw kok rela nya sama babang tamvan seindo ya neng.

@ranyfebriany : Hayooo pasti nanti bakal ada yg jodoh2in lagi trs foto di edit2.

@nurchadijah : Jd apakah att penyebab putusnya baim dan vebby? Eh maap julid.

@wati2969 : Baim sahabat paling deket raffi ahmad.. jangan2.

@24_renny : Wiiihhhhh janda depok laris maniss cuyyyy.

@nenyvietry23 : aduhhhh ni baim wong kok plin plan... sana sini ga jelas... terakhir kepincut sama japok... weeerkkkkk... gua mahhh ga ikhlasss bnget.

Perubahan Raisa Usai Bulan Madu

Pasangan Raisa dan Hamish Daud tak henti-hentinya menjadi sorotan publik.

Bagaimana tidak, semenjak pasangan ini dikabarkan menjalin hubungan, banyak sekali pemberitaan yang mengarah kepada Raisa dan Hamish Daud.

Mulai dari prosesi lamaran keduanya yang memunculkan tagar #HariPatahHatiNasional di media sosial twitter dan instagram.

Hingga segala maca hal yang ada saat pesta pernikahannya pun tak luput dari sorotan.

Bahkan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pun sempat membahas soal pasangan ini.

Dalam pidatonya saat berkunjung ke Universitas Padjadjaran, Jokowi mengungkap banyak orang yang mengeluh mengenai pernikahan Raisa-Hamish dan Laudya Cynthia Bella-Engku Emran.

Warga net mengeluh lantaran 'produk' asli dalam negeri sudah berpindah ke 'tangan asing'.

Jokowi juga menulis keluhan itu lewat akun resmi facebooknya.

Baca: Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran Siap Gelar Pesta Pernikahan Jilid Dua di Bandung, Ini Buktinya

Sontak, ungkapan Jokowi pun kemudian menjadi viral di media sosial.

Lepas dari segala perhatian soal pesta pernikahan Raisa dan Hamish, kini giliran momen bulan madu mereka yang tak kalah heboh.

Raisa dan Hamish beberapa waktu lalu melaksanakan 'honeymoon' ke negara Italia dan Maldives.

Momen bahagia tersebut kerap dibagikan Raisa dan Hamish lewat instagram masing-masing.

Satu di antara foto yang banyak mendapat sorotan saat Raisa berpose mengenakan pakaian bernuansa biru.

Dalam foto itu ada lima pose Raisa yang mengenakan pakaian model berbeda.

Bukan pose atau pakaiannya yang menjadi sorotan, melainkan perubahan Raisa lah yang dipertanyakan warga net.

Baca: Disebut Pacaran dengan Brondong, Chelsea Islan Bikin Geger Netizen Saat Berfoto dengan Pria Bertato

Rupanya banyak warga net yang merasa kulit Raisa lebih menghitam usai berbulan madu dengan sang suami.

Selain itu, warna rambut penyanyi cantik ini pun tampak sedikit berbeda.

Warna rambut Raisa menjadi lebih kecoklatan setelah terpapar sinar matahari.

Sontak, perubahan pada diri Raisa ini mendapat banyak reaksi dari warga net.

Baca: Lagi Bulan Madu, Raisa Umumkan Kabar Bahagia. Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat

@itsnova2 : Masih cantik meskipun kulitnya tanning

@ressihadid : Gosong aja kaya barbie ya allah

@ikeu.nurhidayah : Raisa jgn tanning dong, kangen raisa yg rambutnya hitam mengembang dan putih seperti dulu..

@kensa.c : Cantik tapi kok kulitnya agak gelap

@yntienov : Waaw. Kulit aga kecoklatan aja bnyak yg ngfanz, coba kalo ak @shadiqrezaakbar wkwkw

@xezhasya90 : Yaya tanning deh. abis diapain aja sama babang hamish. ngapain aja di sana

@imangelpr : Pregnant?

@wancione : Kok jd aga item skrgg