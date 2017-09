Lagi Bulan Madu, Raisa Umumkan Kabar Bahagia. Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat

TRIBUNJABAR.CO.ID - Penyanyi cantik Raisa Andriana kini diketahui tengah berbulan madu dengan sang suami, Hamish Daud di Como, Italia.

Momen kebersamaan Raisa dan Hamish di tanah Eropa itu kerap dibagikan keduanya di media sosial masing-masing.

Seperti diketahui pasangan artis itu resmi mengikat janji suci pada Minggu (3/9/2017).

Beberapa hari kemudian Raisa dan Hamish bertolak ke Pulau Dewata Bali untuk melangsungkan resepsi pernikahan yang kedua.

Usai melewati rangkaian acara pernikahan, kebahagiaan tak hentinya dirasakan Raisa.

Lewat Instagram Soty miliknya, Selasa (27/9/2017), pelantun tembang Kali Kedua itu mengumumkan kabar bahagia dirinya berpeluang masuk nominasi MTV European Music Award 2017 (MTV EMA 2017).

"Indonesia! Great news! I got nominated again for MTV European Music Award 2017," tulisnya. "Please help nominate me by tweeting #MTVEMA #NominateRaisa. Thank you!," tulis Raisa.

Melihat Raisa berpeluang masuk nominasi, netizen pun menyambut gembira kabar tersebut.

Dalam kolom komentar akun Instagram @makrumpita yang mengunggah kembali Insta Story Raisa itu, netizen ramai-ramai mengucapkan selamat.