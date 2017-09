Ini yang Bikin Alissa Wahid Dapat banyak Dukungan saat 'Serangan' Datang Menerjang

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama Alissa Wahid belakangan ini jadi pembicaraan hangat.

Putri mantan Presiden keempat Indonesia itu jadi 'sasaran' bully para warganet di jagat Twitter.

Puncaknya pada 5 September 2017 lalu, Alissa Wahid mengunggah sebuah tangkapan layar meme yang bilang dirinya 'anak si buta'.

Meme tersebut diunggah sebuah akun Instagram bernama @sorotanpublik.

Tidak ada reaksi berlebih dari Alissa Wahid saat membagikan meme tersebut dalam akun Twitter @alissawahid.

"Dikirimi screencap instagram ini. Katanya: Anak si Buta.

YES I AM AND PROUD OF IT! (emoji)," tulis Alissa.

Cuitan Alissa Wahid (Twitter)

Ada asap tentu ada api.