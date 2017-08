Ini Mobil-mobil yang Disita dari First Travel, Harganya dari Rp 150 juta sampai Miliaran Rupiah

Mobil sitaan milik bos First Travel

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri terus menelusuri satu per satu aset kekayaan pasutri bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman-Anniesa Hasibuan.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan, penggelapan dan pencucian uang terkait penyelenggaraan perjalanan umrah.

Selain menyita tiga kantor utama First Travel, penyidik menyita empat mobil dan empat rumah pasutri tersebut, termasuk rumah mewah berdesain Eropa tempat tinggal Andika-Anniesa di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Semua sudah (digeledah dan disita). Aset utama kantor, rumah dan kendaraan. Saat ini ada anggota yang di sana (rumah Andika-Anniesa di Sentul) untuk melakukan penggeledahan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak, di kantornya, Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8) seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Herry menjelaskan, pihaknya melakukan penelusuran terhadap aset dan kekayaan Andika-Anniesa untuk menindaklanjuti kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan pasutri tersebut.

Penyidik menduga ada dana biro perjalanan umrah First Travel yang bersumber dari calon jemaah dialihkan dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, baik aset rumah, lahan, kendaraan, surat berharga, perhiasan dan lainnya.

Sejauh ini, hasil penelusuran penyidik, baru dilakukan penyitaan terhadap tiga kantor utama First Travel di Cimanggis, Depok, Jawa Barat; di GKM Green Tower Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan; dan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menurut Herry, semula pihaknya menyita enam mobil diduga milik Andika-Anniesa dan kantor First Travel.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, dua unit mobil di antaranya, Toyota Avanza Toyota Kijang Innova warna, merupakan kendaraan rental atau sewa.

Empat unit mobil milik Andika-Anniesa dan atas nama First Travel yang disita adalah Volkswagen Caravelle dengan nomor polisi F805FT, Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi F111PT, Toyota Velfire dengan nomor polisi F777NA, dan Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi B288UAN.