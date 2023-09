Jaman Jabar Targetkan 1,6 Juta Lebih Suara untuk Menangkan Ganjar Pranowo di Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPD Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Jabar aman membantu meningkatkan suara pemilih untuk pemenangan Ganjar Pranowo di Jabar saat Pilpres 2024.



Ketua DPD Jaman Jabar, Yuda Khaidar Nawawi, menyampaikan, hasil rapat pimpinan daerah DPD Jaman Jabar di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Minggu (17/9/2023), menargetkan sebanyak 4,5 persen atau 1.607.170 suara dari 35,7 juta pemilih Ganjar Pranowo dari seluruh pemilih yang ada di Jabar.

Baca juga: SBY Datang ke Hambalang, Partai Demokrat Akhirnya Resmi Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.



"Kami akan terjunkan kader ke desa-desa untuk menguatkan basis suara anak muda atau pemilih pemula di desa-desa dengan pendekatan hati ke hati," katanya



Selanjutnya, Yuda menyebut akan melakukan pendampingan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Jabar, selain memang mereka memiliki tim IT yang bekerja di dunia maya guna memperbaharui pendataan pemilih secara sistematis dan masif by name by address.



Yuda menegaskan, Jaman ini bukanlah relawan, melainkan organisasi masyarakat yang miliki cita-cita besar dalam membangun kemandirian nasional.



Apalagi, katanya, Jaman ini mengusung prinsip Pancalogi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan maritim, kedaulatan energi, kedaulatan industri, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.



"Kenapa kami mendukung Ganjar? Karena, Ganjar miliki visi yang sama dengan kami terkait kemandirian nasional. Kami tentu berkomitmen mengawal kemandirian nasional untuk menuju Indonesia emas 2045. Jadi, semua kader harus wujudkan cita-cita besar ini supaya bekerja kolektif dan solid," katanya.



Rapimda di GIM tadi, dihadiri pula Ketua Umum DPP Jaman, A Iwan Dwi Laksono beserta jajaran. Struktur Jaman Jabar telah ada di 27 kabupaten/kota. Nantinya akan terbentuk kepengurusan tingkat kecamatan sampai desa atau kelurahan.



"Jaman muda Jabar tadi pun merekomendasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Ganjar. Lalu, Jaman perempuan Jabar merekomendasikan Ridwan Kamil sebagai bacawapres Ganjar. Tentunya, aspirasi dari sayap Jaman ini akan kami sampaikan ke DPP Jaman," ucap Yuda.(*)