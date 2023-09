Chord Lagu Sunda Amis Mimit Azmy Z Featuring Hiburan Beracun, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Amis Mimiti.

Amis Mimiti adalah lagu Sunda yang resmi dibeli dan dinyanyikan perdana oleh Azmy Z featuring Hiburan Beracun.

Azmy Z adalah penyanyi muda asal Bandung yang kerap kali menyanyikan lagu Sunda.

Jika Anda ingin ikut menyanyikan lagu ini menggunakan gitar, berikut chord dan lirik lagunya.

Chord Lagu Amis Mimiti

Am Dm G C

F Dm E Am

Am G F -G Am

Am G F -G Am

Am G

beuki dieu beuki teu percaya

F G Am

ka lalaki nu ngakuna satia

Am G

beuki dieu kudu beuki waspada

F G Am

ka lalaki nu katempo dewasa

Am G

pas awalan perhatian pisan

F G Am

tiap minggu pasti ngabalanjaan

Am G

ayeunamah jarang pisan nepungan

F G Am

nga WA ge teu dibaca baca acan

G Am

naha kunaon naha keur naon

Dm E

hayangna naon maksudna naon



Am Dm

amis mimiti pait paneuri

G

awalna bungah tungtungna

C

kalah susah

F

janji baheula bakal

Dm

mere bahagia

E

nyatana wadul

Am Dm

amis mimiti pait paneuri

G

baheula bro broan ayeuna

C

loba alesan

F Dm

janji satia nepika lamaran

E Am

nyatana wadul wadul

Am Am

Dm Am E Am

Am G

beuki dieu beuki teu percaya

F G Am

ka lalaki nu ngakuna satia

Am G

beuki dieu kudu beuki waspada

F G Am

ka lalaki nu katempo dewasa

G Am

naha kunaon naha keur naon

Dm E

hayangna naon maksudna naon