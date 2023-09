Chord Lagu Inget Ka Mantan Versi Azmy Z, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Inget Ka Mantan versi Azmy Z.

Azmy Z kerap kali menyanyikan lagu-lagu Sunda.

Kali ini, Azmy Z menyanyikan lagu Inget Ka Mantan.

Chord Lagu

Intro: A#m F# A#m

A#m F# A#m

A#m F# A#m

isuk-isuk hudang sare lulungu keneh

G#

kuring indit ka dapur

A#m

mawa gelas ninyuh kopi

F#

gek diuk dina korsi

A#m

ngamparkeun udud jeung kopi

F#

paskuring ngaregot kopi

D#m F

sakolebat asa ngimpi

Reff:

A#m

jadi inget ka mantan

F#

jadi inget ka mantan

A#m

aduh inget ka mantan

A#m F#

timana asalna timana mimitina

A#m

ujug ujug inget ka mantan

G# F# A#m

lir cai caah na walungan

F# A#m

kapikiran kabayang rarayna mantan

Musik: A#m F# A#m

A#m F# A#m

A#m F# A#m

isuk-isuk hudang sare lulungu keneh

G#

kuring indit ka dapur

A#m

mawa gelas ninyuh kopi

F#

gek diuk dina korsi

A#m

ngamparkeun udud jeung kopi

F#

paskuring ngaregot kopi

D#m F

sakolebat asa ngimpi

Reff:

A#m

jadi inget ka mantan

F#

jadi inget ka mantan

A#m

aduh inget ka mantan|

A#m F#

timana asalna timana mimitina

A#m

ujug ujug inget ka mantan

G# F# A#m

lir cai caah na walungan

F# A#m

kapikiran kabayang rarayna mantan

A#m

jadi inget ka mantan

F#

jadi inget ka mantan

A#m

aduh inget ka mantan

A#m F#

timana asalna timana mimitina

A#m

ujug ujug inget ka mantan

G# F# A#m

lir cai caah na walungan

F# A#m

kapikiran kabayang rarayna mantan

