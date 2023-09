Guru SMP di Pangandaran Curi Komputer demi Judi Online, Sekolah Pinjam Laptop Sana-sini untuk ANBK

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kepala SMP Negeri 2 Parigi, Jumid, menyampaikan dampak pencurian yang dilakukan oleh oknum guru PNS berinisial AR.

AR menjadi dalang di balik hilangnya puluhan alat Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang berada di sekolahnya.

"Kemudian setelah kehilangan, setiap tahunnya kita harus pinjam karena belum ada lagi," ujar Jumid kepada sejumlah wartawan di halaman SMP Negeri 2 Parigi, Rabu (13/9/2023) pagi.

Saat ini belum ada bantuan lain karena dalam prosesnya masih pengajuan.

"Kita, hanya bisa pinjam-meminjam saja," katanya.

Baca juga: Sosok Guru SMP di Pangandaran yang Curi Aset Sekolah untuk Modal Judi Online, Pernah Berprestasi

Sekolah terpaksa meminjam dari guru-guru yang memiliki laptop, selain itu, sekolah pun meminjam laptop dari media center Pemkab Pangandaran.

Ini dilakukan agar ANBK di sekolahnya bisa berjalan dengan baik dan sukses.

"Tahun ini, mudah mudahan sukses," ucap Jumid.

Diketahui, pencurian aset daerah oleh oknum guru PNS berinisial AR di SMP Negeri 2 Parigi yang merupakan tempat kerjanya dilakukan pada akhir bulan April tahun 2021.

AR mencuri sejumlah perangkat lunak berupa 26 komputer all in one, 2 unit in fokus dan 2 unit laptop.

Hasil yang curiannya kemudian dijual ke seorang tukang service perangkat lunak berinisial GL.

Baca juga: Guru SMP di Pangandaran Jual Aset Sekolah utuk Modal Judi Online, Kepsek Kaget: Mudah-mudahan Insyaf

Kini, keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. *