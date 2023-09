Luna Maya Pacaran dengan Maxime Bouttier, Sang Kakak Wanti-wanti Hal Ini ke Sang Aktor, Ada Apa? 

TRIBUNJABAR.ID - Mengetahui Maxime Bouttier berpacaran dengan adiknya, kakak Luna Maya Tipi Jabrik wanti-wanti kepada sang aktor.

Bahkan Tipi Jabrik juga melarang Maxime Bouttier lakukan sesuatu kepada Luna Maya, apa itu?

Belakangan Luna Maya dikabarkan resmi berpacaran dengan aktor tampan, Maxime Bouttier.

Keduanya go public tepat di hari ulang tahun Luna Maya pada Agustus lalu.

Luna Maya sendiri merayakan pertambahan usianya dengan meriah.

Artis kelahiran Denpasar tersebut menggelar acara bak festival musik.

Ia memberinya nama Lunachella yang merupakan plesetan dari festival musik dan seni, Coachella.

Tak ayal acara ultah tersebut berlangsung hangat dan menyenangkan.

Keluarga hingga sahabat Luna pun hadir pada momen tersebut, termasuk para artis Tanah Air.

Mulai dari Ayu Dewi, Melaney Ricardo, Yuki Kato, Nikita Mirzani hingga Maxime Bouttier.

Namun, kehadiran Maxime memang cukup mencuri perhatian.

Pasalnya sejak beberapa bulan terakhir, aktor blasteran Indonesia-Prancis tersebut diisukan sebagai kekasih Luna Maya.

Maxime pun memberikan ucapan manis untuk Luna hingga membuat tamu yang hadir bersorak.

"Luna, the best for you (Luna, yang terbaik buat kamu)