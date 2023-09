Putri Ariani Maju ke Final America's Got Talent 2023 Ungkap Syukur, Banjir Dukungan dari Selebriti

TRIBUNJABAR.ID - Setelah penampilannya yang kembali memukau keempat juri termasuk Simonc Cowell, Putri Ariani maju ke Final America's Got Talent 2023.

Kabar itu diunggah akun resmi AGT, mengumumkan bahwa Putri Ariani berhasil maju ke babak final Americas Got Talent 2023, Kamis (7/9/2023).

Ini artinya perjuangan Putri Ariani untuk jadi juara Americas Got Talent 2023 tinggal selangkah lagi.

Akun @agt mengunggah potret Putri Ariani saat menyanyikan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For di babak semifinal, Rabu (6/9/2023) sekaligus menandai akun Instagram-nya.

"@arianinismaputri punya sesuatu yang buatnya tersenyum. Ia berhasil maju ke babak final #AGT," tulis akun @agt pada caption.

Putri Ariani langsung mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya melalui kolom komentar unggahan tersebut.

"Alhamdulillaah...

Its such a wonderful, beautiful, and magical moment for me.

(Ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya)

I'm so grateful.

(Saya sangat bersyukur)," tulis Putri.

Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang mendukungan dan suaranya di AGT 2023.

"Thank you so much for everybody who supporting me this way.

(Terima kasih banyak untuk semua orang yang mendukung saya dengan cara ini)

You all guys are incredibly amazing.

(Kalian semua sungguh luar biasa)

Thank you for the votes.

(Terima kasih atas suaranya)," lanjut Putri.

Seluruh dukungan yang diberikan untuknya membuat langkah Putri mencapai impian lebih dekat.